Graf Zeppelin Regatta mit internationalem Teilnehmerfeld

Die Graf-Zeppelin-Regatta kehrte nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder als wichtiger Bestandteil in den Vereins- und Regattakalender zurück. Sie ist eine der größten Regatten, die der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen veranstaltet und somit auch ein Aushängeschild für den Verein.

Als die Regatta am 14. Mai um kurz nach 10 Uhr morgens gestartet wurde, wehte leichter Ostwind vor Friedrichshafen. Es war jedoch nicht absehbar, wie sich die Windverhältnisse auf dem See weiter entwickeln würden. Insgesamt 28 Boote machten sich auf den Weg, die Bahnmarken vor Immenstaad und Uttwil zu passieren und wieder zum Ziel nach Friedrichshafen zurückzukehren.

Im weiteren Verlauf der Regatta setzte sich am deutschen Ufer ein recht stabiler Westwind durch, während sich die Lage auf der Schweizer Seite schwieriger gestaltete. Die Wettfahrtleitung beschloss schließlich, die Regattabahn für die langsameren Boote abzukürzen, sodass diese von Immenstaad direkt nach Friedrichshafen zurückkehren konnten. Dadurch erreichten die Boote der verschiedenen Klassen relativ geschlossen das Ziel.

Nachdem alle Boote im Ziel angekommen waren, begann für die Wettfahrtleitung die Berechnung der schlussendlichen Ergebnisse, die über ein Handicap-System die Fähigkeiten der Boote berücksichtigen. Aufgrund der neu eingeführten ORC-Zweihand-Wertung war hier eine besondere Herausforderung für das Team um Timo Seifert und Sebastian Sturm zu lösen, die aber ebenfalls gemeistert wurde.

Das Endergebnis konnte im Rahmen der Siegerehrung im Vereinsheim „Schussen“ bekanntgegeben werden: In der ORC-Wertung gewann in Klasse 1 Wolfgang Palm (YCL) mit der „Wild Lady“, der gleichzeitig als „First Ship Home“ den Graf Zeppelin-Wanderpokal eroberte. In den weiteren Klassen gewannen Jonathan Höss (Bregenzer SC) mit der „Filius 3“ (ORC2), Heidi Galle (WVF) mit der „Chapu Chapu“ (ORC-Sportboot und ORC-Zweihand), Patrick Maurer (YC Romanshorn) mit der „Fettes Boot“ (Yard-stick 1) sowie Lars Krienke auf dem SMCF-Vereinsboot „Emil“ (Yardstick 2). Im Anschluss an die Siegerehrung feierten die Teams die erfolgreiche Regatta und ließen den Abend gemeinsam ausklingen.