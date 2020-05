Graf-Zeppelin-Haus überträgt Konzerte übers Internet

Auf Einladung des Kulturbüros spielen Künstler aus der Region ab Sonntag, 17. Mai, im 14-tägigen Rhythmus Livestream-Konzerte aus dem Graf-Zeppelin-Haus. Zu erleben sind die etwa 40-minütigen Programme jeweils um 19 Uhr unter www.youtube.com/user/StadtFN. Den Auftakt machen Lea Polanski (Flöte) und Jürgen Jakob (Klavier), heißt es in der Ankündigung.

Die junge Flötistin studiert aktuell in Luzern im Studiengang Master of Arts Performance. Den Master in Orchesterspiel hat sie dort 2019 mit Bestnote abgeschlossen. Lea Polanski ist laut Pressemitteilung Preisträgerin des Künstlerförderpreises der Stadt Friedrichshafen (2018) und wirkte unter anderem bereits in der Orchesterakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes, der Internationalen Orchesterakademie Bayreuth, dem International Regions Symphony Orchestra sowie in der Kammeroper Konstanz mit. Mehrere Konzertreisen führten sie durch die USA, Italien, Österreich, Indien und Skandinavien.

Jürgen Jakob hat sich als Pianist, als Lehrer und als Initiator musikalischer Projekte und Konzertreihen wie die „Lange Nacht der Kammermusik“ in der Region auf vielfältige Weise einen Namen gemacht, heißt es. Der Träger zahlreicher nationaler und internationaler Preise ist unter anderem mit Zyklen der 32 Sonaten von Beethoven, russischer Klaviermusik der Romantik und dem Klavierwerk der Komponisten Chopin und Liszt hervorgetreten. Seit 2007 arbeitet er als Klavierlehrer und Fachbereichsleiter an der Musikschule Tettnang.

Gemeinsam interpretieren die beiden Künstler die Sonate Es-Dur op. 18 für Flöte und Klavier von Richard Strauss sowie die Sonata Latino for Flute and Piano des britischen zeitgenössischen Komponisten Mike Mower.