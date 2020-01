Graf-Soden-Schule bekommt gymnasiale Oberstufe

Es ist offiziell: Die Gemeinschaftsschule Graf Soden wird zum Schuljahr 2020/2021 eine gymnasiale Oberstufe bekommen. Das hat am Mittwoch das Kultusministerium gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Die Schule erfülle alle Voraussetzungen, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Die Prüfung des Regierungspräsidium Tübingen habe ergeben, dass die Schule die erforderlichen Mindestschülerzahlen auch langfristig erreiche, teilt das Ministerium mit. Man könne grünes Licht und der Schule damit Planungssicherheit für das kommende Schuljahr geben. "Ich freue mich für die Stadt Friedrichshafen und vor allem für die Gemeinschaftsschule und wünsche der Schulgemeinschaft vor Ort viel Erfolg“, so Eisenmann.

Wunsch der Schule

Damit geht ein lang gehegter Wunsch der Schule in Erfüllung. Ursprünglich hatten die beiden Häfler Gemeinschaftsschulen Schreienesch und Graf-Soden eine gemeinsame Oberstufe beantragt, das war rechtlich jedoch nicht möglich. Die Schüler der GMS Schreienesch werden die neue Oberstufe ebenso besuchen können.

Protest gegen diese Oberstufe gab es von Seiten des Landkreises, der sich als Schulträger der beruflichen Gymnasien wegen möglicher schwindender Schülerzahlen sorgte. Viele Absolventen der beiden Gemeinschaftsschulen sind bislang bei entsprechender Qualifikation zu diesen Gymnasien gegangen.

An der Graf-Soden-Schule wird es künftig eine Oberstufe geben. (Foto: Anna Dier)

Bürgermeister Andreas Köster hat am Mittwoch im Kultur- und Sozialausschuss ebenfalls bekannt gegeben, dass die Genehmigung der Oberstufe erfolgen werde. An der Schule wird es am 29. Januar und am 11. Februar um 19 Uhr Infoveranstaltungen zur Abitur-Oberstufe geben.