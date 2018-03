Grabher spielt am Internationalen Frauentag

Der Arbeitskreis Frauen im Bodenseekreis lädt am Donnerstag, 8. März zu einem besonderen Konzert mit der Vorarlberger Solosängerin Magdalena Grabher ein. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen 17. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

Die Vorarlberger Künstlerin agiert auf der Bühne mit ihrer Loopstation als One-Woman-Show und zieht ihr Publikum im höchstmöglichen Maß in ihren Auftritt mit ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Die selbst komponierten Songs der Musikerin gehen in Richtung Soul, Jazz und Weltmusik. Sie schafft es, sich bei ihren Soloauftritten mit ihrer souligen Stimme, Eigenkompositionen und einer ihr eigenen sympathischen Offenheit das Publikum direkt anzusprechen. Ihre teils jazzigen und rhythmischen Songs sind geprägt von warmklingenden Mehrstimmigkeiten, die von verschiedensten Ideen der Sängerin, wie Vocal Percussion, Klavier und Gitarre begleitet werden. Im April 2017 veröffentlichte Magdalena Grabher ihr Debütalbum ‚Grey Dress’.

Im Anschluss an das Konzert gibt es die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen des Arbeitskreises Frauen im Bodenseekreis ins Gespräch zu kommen und sich zu informieren.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Arbeitskreis Frauen im Bodenseekreis. In dem Arbeitskreis arbeiten die Frauen- und Familienbeauftragten sowie das Jobcenter des Bodenseekreises, die Familienbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, die Seniorenbeauftragte und die Beratungsstelle für Frauen in Not- und Trennungssituationen der Stadt Friedrichshafen, das Beschützende Haus Bodenseekreis der AWO Frauen- und Kinderschutzhaus, der Verein Frauen helfen Frauen und die Polizei zusammen.