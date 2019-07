Man sieht sie immer wieder: Gräber, auf denen kaum ein Halm wächst. Das ist zwar nicht im Sinne der Friedhofsordnung, aber die Friedhofsverwaltung fügt sich dem Wunsch vieler Angehöriger nach einem möglichst geringen Pflegeaufwand.

Eigentlich schreibt sich die Stadt eine neue Grünflächenstrategie auf die Fahnen. Das Stadtgrün soll eine größere Rolle spielen. Nicht nur, um dem Klimawandel zu begegnen und ein angenehmes Stadtklima zu erhalten, sondern auch, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu steigern und den Erholungswert zu erhöhen.

Was die Friedhöfe angeht, bräuchte man das Rad in dieser Hinsicht eigentlich nicht neu zu erfinden. Die Friedhofsordnung nimmt die Hinterbliebenen in die Pflicht. So heißt es in Paragraph 24: „Grababdeckplatten für Erdbestattungen sind nicht zulässig“. Damit soll eine Komplettversiegelung ausgeschlossen werden – wenn auch nicht aus Gründen des Umweltschutzes, sondern weil Erdbestattungsgräber zur besseren Verwesung Sauerstoff benötigen, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mitteilt. Ganze dreieinhalb Seiten umfassen wiederum die Bestimmungen für „Grabstellen mit Gestaltungsvorschriften. Darin wird vorgeschrieben, dass die Bepflanzungsflächen innerhalb der Grabstätten „nicht durch Platten eingeengt werden“ dürfen. Wenn zur Begehung von Gräbern mit mehreren Plätzen trotzdem Platten notwendig sein sollten, sind sie demnach auf das Notwendige zu beschränken und dürfen nicht größer als 0,1 Quadratmeter groß sein. Diese Gestaltungsvorschriften spielten aber heutzutage keine große Rolle mehr, teilt die Pressestelle mit.

Wenig Pflegeaufwand

Das sieht man, denn gemessen am Sinn der Bestimmungen der Friedhofsordnung müssten viele Gräber grüner sein, als sie es sind. Eine Vielzahl von Gräbern ist durch Steinplatten zumindest zum Teil abgedeckt; und die Zahl solcher Abdeckungen ist den letzten Jahren gestiegen. „Ja, solcher Gräber gibt es mittlerweile sehr häufig“, pflichtet die Pressestelle der Stadt bei und erklärt die Gründe dafür: „Die Friedhofsordnung wird von uns im Sinne der Bürger ausgelegt. Diese wünschen sich hauptsächlich keine Arbeit und einen möglichst kleinen Pflegeaufwand für die Grabstellen.“

Diese Auslegung ist sehr großzügig: Die Stadt, so die Pressestelle, akzeptiere eine Abdeckung von bis zu zwei Dritteln der Grabfläche. Oftmals versuchen die Hinterbliebenen, die notwendige Grünpflege darüber hinaus noch weiter zu minimieren. Dazu werden auf das verbleibende freie Drittel Kies oder Kiesel geschüttet. Auf diese Weise wächst auch dort nichts mehr. Dieses Vorgehen muss toleriert werden, denn als Abdeckung – womit komplette Versiegelung gemeint ist – können Kies und Kiesel nicht gewertet werden, weil ja immer noch Regenwasser in den Boden eindringen kann.

Versiegelt und aufgeräumt

Trotzdem stellt die Pressestelle klar: „Mit Kies abgedeckte Gräber sind nicht im Sinne der Friedhofsverwaltung.“ Zugleich bezeichnet die Pressestelle der Stadt die Bekiesung von Gräbern aber als „Kompromisslösung“: Die Friedhofsverwaltung wolle Kies auf den Gräbern nicht verbieten, da sonst „die ohnehin schon große Anzahl an schlecht gepflegten Gräbern weiter steigen könnte“. Die Folgen wären, so die Pressestelle, Beschwerden von Grabnachbarn, Zwangsabräumungen durch die Friedhofsverwaltung und ein ungepflegtes Erscheinungsbild der Friedhöfe. Unterm Strich entstehen so „aufgeräumte“ Friedhöfe mit geringem Pflegeaufwand und abnehmendem Grünanteil – zumindest, was die Grabflächengestaltung selbst angeht. Wirklich neu ist diese Entwicklung nicht: Schon seit Jahren gibt es den Trend zur Urnenbestattung, weil Menschen nach ihrem Tod die Pflege des Grabes niemandem zumuten wollen oder Angehörige zu weit weg wohnen. Urnengräber sind nicht nur kleiner und erfordern damit weniger Pflege, sondern sie dürfen auch zur Gänze versiegelt werden. Auf dem Friedhof Ailingen wird der Wandel anschaulich: Dort entstanden auf einem bisherigen Erdbestattungsfeld in den letzten Wochen markante Stelenfelder für Urnen. Die Pressestelle fasst diese Entwicklung in der Friedhofsgestaltung so zusammen: „Klimawandel und ökologisch wertvolles Grün spielen im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung hier nur eine sehr untergeordnete Rolle für die meisten Bürger.“

Die Stadt versuche, dieser Entwicklung zu begegnen, so die Pressestelle weiter– indem dort, wo durch vermehrte Urnenbestattungen Grabflächen frei werden, zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Die Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe plane weitere Maßnahmen.