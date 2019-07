Grüne wollen keine Flugzeuge mehr auf Friedrichshafens Flughafen

Zwei Männer sind bei einer Explosion an einem Gewehr während des Biberacher Schützenfest verletzt worden. „Den Verletzten geht es wieder gut“, sagte Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion, am Montag „Schwäbische.de“. Die Schützendirektion stehe in engem Kontakt mit der Bürgerwehr.

Wie berichtet, hatte ein 38 Jahre alter Angehöriger der Bürgerwehr am Samstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Vorderladergewehr geschossen. Dabei explodierte der Vorderlader, wobei der Schütze verletzt wurde.