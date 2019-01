Die Grünen haben die ersten beiden Listenplätze für den Gemeinderat mit zwei jungen Mitgliedern besetzt, die bisher keine Mandate haben: Anna Hochmuth und Felix Bohnacker. „Uns ist das sehr wichtig. Wir wollen mit den jungen Gesichtern die altbekannten ausgleichen“, sagte Gerhard Leiprecht, der den Fraktionsvorsitz von Mathilde Gombert bis zur Kommunalwahl übernommen hat.

Die Mitglieder der Grünen vom Ortsverband Friedrichshafen trafen sich am Dienstagabend im Restaurant Ferdinand im Graf-Zeppelin-Haus, um Kandidaten für die 40 Listenplätze für den Gemeinderat und die 20 Listenplätze für den Kreistag zu wählen. Die ungeraden Listenplätze gingen an Frauen, die geraden an Männer. Rund sieben Stunden dauerte es, bis die alle Kandidaten feststanden. Darunter sind viele altbekannten Gesichter, die bereits ein Mandat inne haben, aber auch Fraktionsmitglieder, deren Kandidatur eine Überraschung war.

Von den amtierenden sieben Grünen-Gemeinderäten treten Regine Ankermann, Ulrich Heliosch, Stephanie Glatthaar, Gerhard Leiprecht und auch Christine Heimpel wieder an. Heimpel wechselte vor wenigen Monaten von der SPD zu den Grünen. „Ich wollte bei einer Fraktion dabei sein, mit der ich bei Themen wie dem Flughafen und der Preiserhöhung des Strandbades einer Meinung bin“, begründete sie ihren Wechsel noch einmal in der Vorstellrunde der Kandidaten.

Jedes Parteimitglied, dass sich auf einen der ersten zwölf Listenplätze bewarb, hatte fünf Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Den Anfang machte die die 22-jährige Anna Hochmuth als einzige Bewerberin für den Listenplatz 1. Die Studentin, die an der Zeppelin-Universität Politik, Verwaltung und Internationale Beziehungen studiert, ist seit vier Jahren Parteimitglied. Sie möchte ihre Schwerpunkte auf die Themen Bauen und Wohnen, ÖPNV und Radwege sowie Barrierefreiheit legen. „Ich möchte junge Menschen mobilisieren“, sagte sie.

Auf Listenplatz zwei landete Felix Bohnacker, der gemeinsam mit Anna Hochmuth im Ortsvorstand der Grünen Friedrichshafen sitzt. Er ist 22 Jahre alt und arbeitet als Wirtschaftsinformatiker bei der ZF. Nebenbei gibt er Seminare als Dozent an der DHBW. Er möchte sich für die jungen Leute in der Stadt einsetzten. „Ich möchte meiner Generation eine Stimme im Gemeinderat geben“, sagte er. Eines seiner Ziele sei, die Stadt für junge Menschen attraktiver zu machen. Seine Themen sind der der Verkehr in Friedrichshafen. „Der Flughafen in der Stadt regt mich auf“, sagte er.

Neue Gesichter auf der Liste

Neue Gesichter auf den ersten zehn Listenplätzen sind Gökhan Kahraman, Maren Schwarz-Erfurth und Jochen Reiter. Kahraman kandidierte für die anderen Mitglieder recht überraschend, schaffte es dann aber auf Listenplatz 8. Er ist 31 Jahre alt, gelernter Kaufmann und absolviert derzeit eine technische Ausbildung bei der ZF. Einen Schwerpunkte setzt er auf das Thema Verkehr. Er möchte sich dafür einsetzen, dass der Schadstoffausstoß in der Innenstadt geringer wird und die Radwege ausgebaut werden. „Ich werde als Stadtrat gegen die Rodung des Seewaldes kämpfen“, sagte er.

Schwarz-Erfurth ist 34 Jahre alt und arbeitet als Allgemeinmedizinerin in Meckenbeuren. „Ich bin motiviert und habe Lust mich im Gemeinderat zu engagieren“, sagte sie. Friedrichshafen könne ein bisschen mehr Grün vertragen. Sie möchte das Auseinaderdriften der Gesellschaft verhindern. Jochen Reiter ist als Chirurg am Klinikum Friedrichshafen tätig. „Ich bin schwuler Single, damit das auch noch gesagt ist“, sagte er. Er möchte sich besonders in der Jugendarbeit engagieren und auch dafür einsetzen, dass das kulturelle Angebot in Friedrichshafen besser beworben wird.