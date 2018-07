Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr hat im Kreistag den Jahresabschluss für 2017 präsentiert. Der Flughafen verzeichnete einen Verlust von über 1,7 Millionen Euro (die SZ berichtete). Der Kreistag billigte dennoch den Beschluss der Gesellschafterversammlung zur Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Auch einer luftrechtlichen Änderung für die Messe AERO, unter anderem für einen zusätzlichen Abrollweg, stimmte der Kreistag zu.

Einen Rückgang der Passagierzahlen um 1,3 Prozent musste der Flughafen Friedrichshafen 2017 hinnehmen, die Umsatzerlöse sind um 312 000 Euro im Vergleich zu 2016 zurückgegangen. Mit dem Verlust von über 1,7 Millionen Euro sei man noch mit einem blauen Auge davon gekommen, meinte Claus-Dieter Wehr. Aber: „Das Ziel einer schwarzen Null werde ich nicht aus den Augen verlieren.“ Natürlich würde man sich Ergebnisse mit schwarzen Zahlen wünschen, sagte Landrat Lothar Wölfle, aber für externe Einflüsse wie Insolvenzen von Fluggesellschaften oder den Problemen in der Türkei könne man nichts. Wehr sagte, der Flughafen Friedrichshafen verzeichne 2018 bisher ein Wachstum von 13 Prozent und sei damit an der Spitze des Flughafenverbandes ADV.

Der Kreistag entlastete den Geschäftsführer einstimmig, bei der Entlastung des Aufsichtsrates gab es zwei Gegenstimmen von den Linken und eine Enthaltung. Georg Riedmann (CDU) äußerte deutliche Kritik am Land Baden-Württemberg, weil es den Flughafen nicht fördert. In die selbe Kerbe haute Henrik Wengert (Freie Wähler): „Das Land wird seiner Verantwortung nicht gerecht!“ Deutliche Kritik am schlechten Ergebnis äußerte vor allem Helmut Faden für die Grünen. Seit 2011 verzeichne der Flughafen enorme Bilanzverluste. Rund zwei Millionen Euro pro Jahr gingen zu Lasten des Steuerzahlers. Der Flughafen sei ein hoch subventionierter Betrieb. Den jährlich wiederkehrenden „hoffnungsvollen Prognosen“, so Faden, könne man keinen Glauben mehr schenken. Dennoch stimmten die Grünen am Ende für die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates. Roland Biniossek (Die Linke) attestierte zwar Wehr einen „guten Job“, stellte aber die Frage, ob man mit Memmingen und Friedrichshafen zwei Regionalflughäfen in nur 60 Kilometern Entfernung nebeneinander brauche.

Für den Flughafen Friedrichshafen soll außerdem im Zusammenhang mit der Messe Aero die luftrechtliche Genehmigung geändert werden (die SZ berichtete). Unter anderem sollen ein zusätzlicher Abrollweg am Ende der Landebahn 24 und ein neuer Parkierungsplan aufgenommen werden. Der Kreistag stimmte als Gesellschafter dem entsprechenden Antrag der Flughafen Friedrichshafen GmbH zu.