In der Balkan-Pop-Szene ist Shantel nicht nur eine große Nummer, sondern sogar einer der Pioniere: Der DJ und Produzent reiste im Jahr 2000 in die Bukowina, das Land seiner Großeltern mütterlicherseits. Dort begeisterte er sich sofort für die wilde Balkan-Blasmusik und verknüpfte diese mit den von ihm zuvor produzierten Club-Sounds – der „Bukovina Club“ war geboren. Für Konzerte gründete er das „Bukovina Club Orkestar“, mit dem er seither erfolgreich unterwegs ist. Am Donnerstag war er im Casino im Fallenbrunnen zu Gast.

Die Band geht gleich in die Vollen: In flottem Tempo schmettern Altsax und zwei Posaunen balkaneske Melodien, verkürzt zu eher einfachen Linien, die dafür so oft wiederholt werden, bis jeder mitsingen kann – was Shantel auch gleich einfordert. Die Rhythmusgruppe aus Bass, einem hart arbeitendem Drummer und Shantel selbst an der Gitarre verzichtet auf originäre ungerade Metren, haut dafür dem Partypublikum einen ganz klaren, unmissverständlichen Zweiviertel-Donner aus der Bass-Drum des Schlagzeugs in die Eingeweide – der verfehlt seine Wirkung nicht, und nach wenigen Minuten tanzt der gesamte Saal.

„My Baby came down from Romania / She was the queen of Transsylvania / Now we live in Siberia“ – textlich kann Shantel es locker mit DJ Ötzi aufnehmen, schlägt diesen in Sachen Kopfbedeckung aber um Längen. Hinter der Schießbude lauert eine Allzweckwaffe: Der Drummer ist nicht nur eine brillante Beat-Maschine, sondern auch charismatische Rampensau, die das Publikum ohne Worte um den Finger wickelt - mitsingen und still sein, hinhocken und aufspringen: Da simmer dabei, das ist prima, viva Balkania!

Tanzen, tanzen, tanzen

Die nicht allzu große Bukovina mit heutzutage rumänischem Süden und ukrainischem Norden war seit jeher ein Schmelztiegel für Einwanderer aller Herren Länder. Vielleicht ist auch das ein Grund für Stefan Hantel (so sein eigentlicher Name), seine Musik als globale Melange aus allen möglichen Stilen und Einflüssen anzulegen. Mit der Zeit nämlich erweitert Shantel Stück für Stück den Sound respektive die Rhythmen: Neben stampfendem Two-Beat kommen Reggae, Dub und sogar Funk zum Einsatz – Shantels Band spielt nicht mehr auf Party getrimmten Balkan-Sound, sondern balkanisierte Party-Mucke: Hauptsache ihr habt Spaß!

„Disko Partizani“ ist das Motto von Shantel – „Party bis zum Sani“ trifft’s eher, auch wenn er das alte italienische Partisanen-Lied „Bella Ciao“ singt und singen lässt. „Some say i come from Russia / Some say i come from Africa / But i come from Planet Paprika“ – einer seiner großen Hits groovt ohne Ende, wie das ganze Konzert durchtanzbar ist. Zur Zugabe lässt er noch viele Mädels auf der Bühne mitfeiern – eine feine Party!