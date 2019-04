Größter Auftrag der Firmengeschichte: ZF liefert Hybridgetriebe an BMW

Der Autobauer ZF hat in dieser Woche den Vertrag über den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte des Friedrichshafener Autozulieferers unterschrieben: ZF liefert in den kommenden Jahren in Höhe eines zweistelligen Milliardenbetrages für fast alle Modelle des bayerischen Autobauers das weiterentwickelte Acht-Gang-Automatikgetriebe, wie ZF-Chef Wolf-Henning Scheider am Donnerstag im Rahmen der Jahresbilanzpressekonferenz des Unternehmens in Friedrichshafen bekannt gab.

ZF will sich nicht allein auf Elektromobilität konzentrieren

Der Auftrag umfasse auch Hybridvarianten des Getriebes. Der Auftrag bestätigt den Kurs Scheiders, der in sich in den vergangenen Wochen immer betont hatte, dass ZF beim Umbruch in der Automobilindustrie nicht allein auf die Elektromobiltät setzen werde, sondern insbesondere auch Hybridlösungen, also Kombinationen aus Verbrennungsmotor- und Elektromotoren, für die Kunden des Zulieferers anbieten werden.

Umsatz auf 36,9 Milliarden Euro gesteigert

Trotz Umbrüche in der Autoindustrie hat ZF seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um rund sechs Prozent auf 36,9 Milliarden Euro gesteigert. Der operative Gewinn sank allerdings leicht von 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 2,1 Milliarden Euro in den vergangenen zwölf Monaten. Die operative Marge von ZF im Jahr 2018 liegt damit 5,6 Prozent (Vorjahr 6,4 Prozent).

In der vergangenen Woche hatte ZF bekannt gegeben, die Übernahme des amerikanisch-belgischen Bremsenherstellers Wabco anzustreben. Scheider gab sich am Donnerstag sehr optimistisch, dass die Übernahme klappen werde. "Sie ist Bestandteil unserer ZF-Strategie und erweitert die Kompetenz des Unternehmens erstmals auf das Bremsen von Nutzfahrzeugen", erklärte Scheider.

Mehr entdecken: Das sind die Hintergründe des Milliardendeals zwischen ZF und Wabco