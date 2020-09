GPZ Friedrichshafen kehrt zu Regelbetrieb zurück

Im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) Friedrichshafen in der Paulinenstraße 12 sind seit Anfang August alle Angebote und Dienstleistungen auch für die Öffentlichkeit wieder zugänglich, teilt die Einrichtung mit. Während der akuten Corona-Phase musste der Zugang für betriebsfremde Personen aus Infektionsschutzgründen stark eingeschränkt werden.

Die Produktions- und Dienstleistungsbereiche in der Werkstatt für psychisch behinderte Menschen waren von Ende März bis Anfang Mai komplett geschlossen. Eine Notfallbetreuung und ein Krisendienst standen durchgehend zur Verfügung. Der Kontakt zu den Beschäftigten wurde in dieser Zeit durch intensive Telefonate und Betreuung in Kleinstgruppen gehalten. Die ärztliche Betreuung durch die Psychiatrische Institutsambulanz war immer gewährleistet. Ab Mai wurde in den Werkstätten der Betrieb langsam wieder hochgefahren. Zuerst durch tageweise Beschäftigung, danach durch Schichtsystem wurden die neuen Alltagsabläufe und Hygieneregeln wie Abstands- und Maskenpflicht eingeübt, schreibt das GPZ. Seit Anfang August sind die Werkstätten wieder im Vollbetrieb. Lediglich der Tagungsbereich steht wegen der aktuellen Abstandsgebote nur in eingeschränktem Umfang zur Verfügung.

Nun öffnen auch das Café und der Copyshop wieder – natürlich unte rEinahltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Im Café City werden neben Kaffee auch Kuchen und Snacks aufgetischt. Und in der Papierwelt finden die Kunden von Textildruck, Digitalisierung, Lettershop bis zu Copyshopprodukten die unterschiedlichsten Angebote im Bereich Druck und Grafikdesign. Integriert ist in diesem Bereich die „Kreativbox“ als neuestes Inklusionsprojekt im GPZ. Dort wird eine bunte Mischung von handgemachten und künstlerischen Produkten aus der Region angeboten. Den Beschäftigten wird hier ein neues Lern- und Ausbildungsfeld eröffnet. Kundenkontakt, das Bedienen der Registrierkasse, ansprechende Präsentation der Ware und vieles mehr können in der Praxis erlernt und geübt werden. Das erhöhe laut GPZ die Chancen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.