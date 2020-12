Gottesdienste in Ailingen fallen aus

Aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Corona-Infizierten im Bodenseekreis und in Friedrichshafen hat der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Ailingen in einer Eilentscheidung beschlossen, ab sofort alle Gottesdienste in der Zeit des Lockdowns bis einschließlich 10. Januar 2021 auszusetzen. Dafür wird der Eingangsbereich der Kleinen Kirche über den Advent hinaus geöffnet bleiben. Dort finden sich Gedankenanstöße zum jeweiligen Wochenspruch und Predigten zum Mittnehmen. Auch die beleuchteten und geschmückten Fenster können dort weiterhin abends bewundert werden, wie der Kirchengemeinderat in einer Pressemitteilung schreibt.