Nach einem Jahr Pause wird am Sonntag, 5. Juli, um 10.30 Uhr, wieder ein Gottesdienst im Grünen auf dem Haldenberg stattfinden. Auf der Wiese vor der Kapelle wird laut Pressemitteilung der Kirchengemeinde der Altar und die Bänke für die Gottesdienstbesucher bereitstehen. Gestaltet wird die Gottesdienstfeier von Pfarrer Volker Kühn und Mitgliedern des Partnerschaftsausschusses mit dem Bezirk Fako South in Kamerun. Seit über 20 Jahren besteht nun schon die Partnerschaft des Kirchenbezirks Ravensburg zum Distrikt Fako South im Südwesten Kameruns. Davon soll einiges anklingen in den Texten und Liedern des Gottesdienstes. Musikalisch wird ein Ensemble des CVJM-Posaunenchors Friedrichshafen den Gottesdienst unterstützen. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum in Ailingen statt.