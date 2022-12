Gottesdienst für verstorbene Kinder in St. Nikolaus

Ein Gottesdienst für verstorbene Kinder findet am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in die St. Nikolaus-Kirche statt. Eingeladen sind alle, die um ein Kind trauern – Eltern, Geschwister, Angehörige und Freunde – unabhängig von ihrer Konfession.

Schmerz und Trauer, die im Alltag allzu oft keinen Platz haben, sollen in dem Gottesdienst ihren Ausdruck finden. Für jedes Kind, dessen Namen in das am Eingang ausliegende Buch geschrieben ist, wird im Gottesdienst eine Kerze angezündet. Das Licht steht für die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles ausgelöscht ist, vielmehr alle – Lebende und Verstorbene – durch das göttliche Band der Liebe miteinander verbunden sind.

Da die Plätze in der Kirche beschränkt sind, empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen. Gestaltet wird die überkonfessionelle Gedenkfeier von Klinikseelsorger Thomas Borne und Ruth Erichsen, Friedrichshafen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Nikolai Gersak (Orgel) und Philipp Fuhrmann (Violine). Im Anschluss an den Gottesdienst laden die Veranstalter zu einem Beisammensein in den Gemeindesaal St. Nikolaus ein. Es gibt dort eine wärmende Suppe und Getränke.