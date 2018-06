Eine Schlosskirche, in der kein Platz mehr frei war, erwartete am Samstagabend die Sänger des Gospelchores „Almost Heaven“. Bis hinauf zur Empore hatten sich die Zuschauer verteilt, um Platz zu finden.

Der Chor hatte viele Fans mitgebracht, viele Menschen waren zum ersten Mal bei einem Konzert dieser Art. Das freute die Kirchengemeinde nicht nur, weil viel Publikum immer gut ist, sondern auch weil das Programm mit einem Spendenaufruf einherging. Die Weigle-Orgel der Schlosskirche pfeift nämlich beinahe aus dem letzten Loch. Erst am Morgen des Aufführungstages erwiesen sich plötzlich einige Pfeifen als nicht mehr spielbar.

Das alles erklärte Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel, der Leiter von Almost Heaven, den Zuschauern nach dem Eingangslied und bat um Spenden für die Restaurierung. Dann kehrte er an das Klavier zurück um die Gospels zu begleiten, wobei er von Keybord, Bass und Schlagzeug begleitet wurde. Zu den Stücken gab es Erklärungen und Hinweise auf das Schicksal der verfolgten Christen überall in der Welt. Ein Thema das gut zu Gospels passt, wurden diese doch ursprünglich von den unterdrückten schwarzen Sklaven in den USA gesungen.

Die Auswahl der Lieder ergab eine gelungene Mischung aus Freude am Glauben, ruhiger Besinnlichkeit und andächtiger Tiefe. Immer wieder übernahmen verschiedene Mitglieder des Chores einen Solopart, was noch mehr stimmliche Abwechslung in das Programm brachte.

Sehr anspruchsvolle Stücke

Dabei wurden für einen Laien-Chor sehr anspruchsvolle Stücke in Angriff genommen. Teilweise waren die verschiedenen Stimmlagen hierfür noch weiter unterteilt worden und so erlebten die Zuschauer einige fünf- bis sechsstimmige Stücke, die schon fast sinfonischen Charakter hatten. Darüber trat aber keinesfalls die Freude am Singen in den Hintergrund und diese Gesangsfreude, die auch auf das Publikum ausstrahlte, erhielten die Sänger über die ganze Dauer des Konzertes aufrecht. Das waren etwa anderthalb Stunden, und gesungen wurde alles aus dem Gedächtnis und nichts vom Blatt – das Ergebnis monatelanger Proben.

Was der Chor gelernt hatte, wurde noch durch einige Lieder aus vergangenen Jahren ergänzt, so dass am Ende ein Programm von erstaunlichem gesanglichen Anspruch herauskam. Zu Beginn merkte man freilich noch, dass es Deutsche waren, die da auf der Bühne standen, und keine Afro-Amerikaner. Bis sich die Sänger so locker bewegten, wie ihre US-Vorbilder, brauchte es ein wenig Anlaufzeit. Am Ende der Aufführung gab es jedoch kein Halten mehr, das Publikum applaudierte jubelnd und wollte gar nicht mehr aufhören zu klatschen.

Nach der ersten Zugabe folgten zwei weitere, ehe Sänger und Musiker sich verabschieden durften. Nach diesem Auftritt kann der Chor Almost Heaven sicher sein, dass auch beim nächsten Konzert in der Schlosskirche kein Platz mehr frei bleiben wird.