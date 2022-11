Goschamarie: Jetzt schlagen die Einbrecher zu

Stefan Mitrengas fünfter Taldorf-Krimi „Goschamarie – Keine Ahnung“ ist für 15 Euro im Buchhandel, in der Bäckerei B33 Frischeländle in Bavendorf, in der Postfiliale Mauch in Ailingen, sowie bei Amazon erhältlich. Das eBook (alle Reader) kostet 8,99€.

Stefan Mitrenga ist in Ailingen aufgewachsen. Heute ist er „gelernter“ Taldorfer - nicht zuletzt durch seine „Goschamarie“-Krimis. Jetzt ist der fünfte Band erschienen, mit dem Titel „Goschamarie - Keine Ahnung“. Harald Ruppert spricht mit Stefan Mitrenga über das neue Buch, das es ohne einen Einbruch in das Haus des Autors nicht gäbe.

Das ist nun schon Ihr fünfter Goschamarie-Krimi. Ihr Ermittler ist Walter, ein Zeitungsausträger. Über welche Leiche stolpert er diesmal?

Er stolpert nicht wirklich über eine Leiche. Es geht eigentlich um eine Einbruchserie. Allerdings wird bei einem Einbruch jemand umgebracht. Es gibt nämlich die unglückliche Situation, die keiner erleben will: dass man daheim ist, wenn der Einbrecher kommt. Walter und seine Freunde tappen nach der Tat lange im Dunkeln. Das Buch heißt ja auch „Keine Ahnung“ – und das trifft’s genau. Dass am Tatort verwirrende Spuren gefunden werden, macht die Situation nur noch unklarer.

Die Goschamarie, die Ihrer Krimireihe den Titel gibt, ist eine legendäre Wirtin aus Taldorf. Es hat sie wirklich gegeben. In Ihren Büchern wird sie wieder lebendig. Was ist das für eine Figur?

Jeder kennt die Goschamarie mit ihrer patzigen, schnoddrigen Art noch von früher. Sie war und ist auch bei mir eine herzensgute Frau. Da kann jeder sein, wie er will. Bei ihr kann man eine Rechnung auch mal erst am nächsten Tag zahlen. Sie steht für das Dorfleben, wie es früher einmal war: Man sitzt in ihrer Bauernbeiz beisammen, und zwar immer die gleichen – am Stammtisch, wo kein anderer sitzen darf. Zentral sind die Sprüche der Wirtin. Man sitzt also am Tisch, hat noch einen Schluck Bier im Glas, da kommt die Goschamarie und sagt: „Jetzt mol leertrinka, aufstanda und ganga. S’kommet no räete Gäscht!“ Sowas hat die echte Goschamarie ja wirklich gebracht. Gestorben ist sie 1994, mit 70 Jahren. Ihr Grab ist schon abgeräumt.

Ein Regionalkrimi lebt davon, dass die Leser ihre Region wiedererkennen. Wie machen Sie das – und wie macht man’s besser nicht?

Vor allem ist wichtig, dass man mit offenen Augen durchs eigene Dorf läuft. Dass man sich darauf konzentriert, was man schön findet und was einen stört. Aber wie man es nicht machen sollte? Es gibt eigentlich keine Grenzen. Im Finale meines zweiten Goschamarie-Krimis haben sogar Elefanten mitgespielt. Man muss das nur glaubhaft hinbekommen. Bei mir gibt’s ja sogar sprechende Tiere. Es käme beim Krimiautor Sebastian Fitzek wahrscheinlich nicht so gut, wenn bei ihm ein sprechender Hund durch die Seiten tappen würde. Aber bei mir geht das. Wichtig ist auch, dass es menschelt. Aalglatte Figuren funktionieren nicht. Man braucht Leute mit kleinen Problemen. Ein Regionalkrimi funktioniert ja auch über die Menschen, die in der Region leben. Für jeden Charakter habe ich reale Menschen im Hinterkopf.

Erkennen diese Menschen sich in den Figuren wieder?

Meistens schon. Und sie freuen sich, dabei zu sein. Leute, die mal nicht so gut wegkommen, können damit leben. Ein echtes Problem ist, dass niemand der Mörder sein möchte und auch nur ganz wenige die Leiche. Da muss ich vorsichtig sein. Meistens muss ich den Vorbildern die Bücher signieren.

Sind Ihre Geschichten immer rein erfunden?

Normalerweise schon. Aber „Keine Ahnung“ ist von einer realen Erfahrung geprägt. Bei mir ist eingebrochen worden. Am helllichten Tag, als meine Frau und ich eine Stunde auswärts beim Essen waren. Da erst entstand die Idee, dass es im neuen Buch um eine Einbruchserie gehen soll. Den Toten habe ich aber erfunden. Bei uns lief’s zum Glück glimpflich ab. Aber es geht im Buch auch um die Grundangst nach einem Einbruch: Sobald im Haus etwas knackt, hat man ein komisches Gefühl. Und die Vorstellung, dass ein Fremder im Schlafzimmer alle Schränke durchwühlt hat... Das neue Buch ist bei der Aufklärung des Falls auch mein technischstes. Da geht’s um DNA-Analysen. Solche Sachen habe ich bislang zu umgehen versucht.

Entwickeln Sie die Handlung am Reißbrett, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen?

Am Anfang steht die Grundidee. Und dann bin ich ein sehr analoger Mensch: Ich schreibe auf Zettel, was ich ins Buch reinnehmen will. Auch alte Sprüche von der Goschamarie, die mir Leute immer noch schicken. Die Zettel klebe ich ans Fenster, bis es voll ist und arbeite sie in die Geschichte ein - und wenn da kein Zettel mehr klebt, ist das Buch fertig. Wie der Fall aufgeklärt wird, steht in der Regel am Anfang schon fest. Im neuen Buch ist am Schluss aber noch eine Wendung, mit der ich selbst nicht gerechnet hätte; weil ich juristischen Rat bekommen habe.

Eigentlich haben Sie ein Tonstudio und eine markante Stimme, mit der Sie Ihr Geld als Sprecher verdienen, etwa für Werbung. Wie wurden Sie zum Krimi-Autor?

Durch Zufall. Ich bin nach Dürnast gezogen, bin ein geselliger Typ und war schnell am Stammtisch. Da wurden die Geschichten von der Goschamarie erzählt. Ich kannte die Goschamarie zwar von früher. Aber damals war ich noch ein Kind und mit meinen Eltern bei ihr in der Wirtschaft. Ich habe mich dann gefragt: Was wird aus diesen Stammtischgeschichten, wenn die Alten mal nicht mehr sind? Man sollte sie aufschreiben. Das habe ich dann gemacht: 40 Seiten, eine Sammlung von Sprüchen der Goschamarie. So aneinandergereiht war mir das aber zu langweilig. Ich brauchte eine Handlung dazu. Bis daraus der erste Krimi wurde, vergingen drei oder vier Jahre – mit drei oder vier Versuchen, die alle schiefgegangen sind. Inzwischen schreibe ich jedes Jahr einen neuen Krimi

Wird die Welt in den Goschamarie-Krimis immer reichhaltiger, weil ständig neue Figuren dazukommen?

Ja, das neigt dazu. Neu ist seit „Mofacup“ eine Gesundbeterin, die Visionen hat. Ich bin aber auch versucht, immer wieder Figuren rausfallen zu lassen. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Gewisse Personen schaffen es ins nächste Buch, andere nicht. Der Mechaniker Faxe zum Beispiel, Schwarm aller Frauen - der war nur als kurzer Spaß gedacht. Aber jetzt hat er eine unglaubliche Karriere hingelegt. Er ist seit dem zweiten Buch („Bauernsterben“) dabei, weil ich so einen Spaß an ihm habe.

Gibt es Lesungen aus dem neuen Krimi?

Ja. am 11. Februar 2023 lese ich in der Mühle Oberteuringen aus allen fünf Büchern, zusammen mit dem Liedermacher Jürgen Vischer.