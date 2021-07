Goodyear-Zeppelin von großer Tour zurück

Die Tour führte laut einer Meldung der Zeppelin-Reederei zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sowie zu den „British Touring Car Championships“ nach Brands Hatch in England. Dazwischen absolvierte der Zeppelin Passagierflüge über dem Rheinland und Werbeflüge über London und der englischen Südküste. Wegen der derzeitigen Quarantäne-Auflagen startete der Zeppelin von Calais an der französischen Kanalküste zu den England-Flügen.

„Ein besonderes Highlight war sicherlich der Flug über der Londoner City am Mittwoch vergangener Woche,“ sagte Fritz Günther, Chefpilot der Deutschen Zeppelin-Reederei. Eigentlich sollte dieser Flug bereits am Dienstag zum Achtelfinale England gegen Deutschland in Wembley stattfinden, doch das Wetter machte eine Verschiebung um einen Tag erforderlich. „Auch ohne feiernde Fußballfans war es aber eine herausragende Erfahrung, in nur 300 Metern Flughöhe fast fünf Stunden lang über der Londoner City zu schweben“, so Günther weiter. „Die Zusammenarbeit mit der Flugsicherung funktionierte dabei vorbildlich in diesem komplexen Luftraum mit seinen fünf großen Verkehrsflughäfen in und um London.“

Nach der Rückkehr nach Friedrichshafen am Samstag und einer technischen Kontrolle über Nacht war der Goodyear-Zeppelin bereits am Sonntag wieder gemeinsam mit seinem ZF-Schwesterschiff am Himmel über dem Bodensee im Einsatz. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt für die beiden Luftschiffe und das Reederei-Personal auch in den nächsten Tagen nicht. Die Passagiersaison am Bodensee ist mit guter Nachfrage angelaufen, und bereits am 14. Juli geht einer der beiden Zeppeline wieder auf Tour. Diesmal in Richtung Süden.