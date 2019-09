Für den FC Kluftern verlief der vierte Spieltag in der badischen Kreisliga AIII nach Maß: Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser trat zweikampfstark auf und besiegte vor eigenem Publikum die gefürchtete Herdwanger Spielgemeinschaft mit 4:1 Toren. Ein Ergebnis, das aufgrund der zahlreichen Chancen noch höher hätte ausfallen können, wäre da nicht der souveräne gegnerische Keeper Mathias Demmer gewesen. Nach 13 Minuten markierte Mats Goldman nach einem Zuspiel seines Bruders Tim den überfälligen Führungstreffer. Erneut Mats Goldman erhöhte den Vorsprung mit einem unhaltbaren Schuss aus 18 Metern zum 2:0.

Eine kleine Unachtsamkeit in der Abwehr nutzte Herdwangens Patrick Fügner noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimelf klar überlegen, sodass beim Herdwanger Torhüter weiterhin keine Langeweile aufkam. Johannes Beier traf mit einem Schuss ins kurze Eck zum 3:1 und Tim Goldman stellte mit einem Schuss aus zehn Metern gegen die nun in Unterzahl spielenden Herdwanger den 4:1-Endstand her. „Ein verdienter Sieg, wir haben sehr gut gespielt“, zeigte sich Trainer Kaiser nach der Partie sehr zufrieden mit seiner Elf.

Weniger glücklich endete das insgesamt ausgeglichene Heimspiel des TuS Immenstaad gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Bermatingen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver ist nach einer 0:1-Niederlage, der nunmehr dritten Niederlage in vier Spielen, an den Rand des Tabellenkellers abgerutscht. Die ersatzgeschwächten Immenstaader kamen in der ersten Spielhälfte zu mehreren guten Chancen, die aber nicht genutzt wurden.

Einen Treffer von Jonas Heberle in der 35. Minute sah der Unparteiische aus Abseitsposition, sodass die Gegner mit einem torlosen Unentschieden in die Pause gingen. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff zeigte der Schiedsrichter nach einem unglücklichen Foul von Marco Weinert an Salvatore Demasi auf den Elfmeterpunkt – die Chance auf den Führungstreffer für Bermatingens Spielertrainer Michael Fink. Der Ball berührte die Lattenunterkante und trudelte weiter ins Netz. Danach drängten die Immenstaader zwar auf den Ausgleich, kamen aber nicht zu zwingenden Chancen, sodass es beim knappen 1:0-Sieg für die Gäste blieb. „Ein eher glücklicher Erfolg für Bermatingen in einem Spiel auf Augenhöhe“, sagte TuS-Vorsitzender Clemens Müller über die Partie.