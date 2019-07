Gold verpasst, aber Bronze gewonnen: Taekwando-Kämpferin Inese Tarvida schreibt Geschichte

Diese Medaille muss präsentiert werden. Die Taekwando-Kämpferin Inese Tarvida vom Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen hat bei der Sommer-Universiade, den Weltsportspielen der Studenten, Bronze gewonnen – und damit die erste Universiade-Medaille in der Vereinsgeschichte des BSV Friedrichshafen überhaupt. Gefeiert wird das aber nicht in Friedrichshafen, sondern in Lettland. Direkt nach Abschluss der Universiade, der nach den Olympischen Sommerspielen zweitgrößten Multisportveranstaltung der Welt, ist die Häfler Athletin mit ihrer Medaille aus dem süditalienischen Neapel zu ihren Eltern nach Lettland gereist. „Ihr Vater feiert seinen 60. Geburtstag“, berichtet BSV-Trainer Markus Kohlöffel.

In der Heimat wird die Freude genauso groß sein, wie am Bodensee – auch wenn die Bronzemedaille nicht ganz überraschend kommt. „Inese zählt zu den Besten weltweit. Eine Medaille war von Anfang an unser Ziel“, sagt Kohlöffel. Dabei war der Weg zum Edelmetall alles andere als einfach, schließlich war die komplette Weltelite bei den Wettkämpfen in Neapel am Start. Da bei der Universiade zudem die Weltranglistenplatzierung deutlich weniger zählt als bei anderen Turnieren, erwischte Inese Tarvida eine schwere Auslosung.

Nachdem sie in der Auftaktrunde der Damen bis 53 Kilogramm noch ein Freilos hatte, musste sie gleich in ihrem ersten Kampf gegen die amtierende Weltmeisterin Phannapa Harnsujin aus Thailand ran. Und da hatte Tarvida etwas gutzumachen. Bei der Weltmeisterschaft im April war die Häflerin der Thailänderin im Halbfinale noch knapp unterlegen. „Sie hat mir gesagt: ’Das passiert mir nicht noch einmal’“, erzählt Trainer Markus Kohlöffel. Tatsächlich erteilte Tarvida der Weltmeisterin eine Lehrstund und gewann souverän mit 16:0. Auch die Fünftplatzierte der WM und French-Open-Siegerin, Charos Kayumova aus Usbekistan, konnte Inese Tarvida mit 11:9 in ihre Schranken weisen. „Nach den Siegen gegen diese beiden starken Kämpferinnen, dachte ich schon, jetzt ist die Möglichkeit da für Gold“, sagt Kohlöffel.

Doch das Halbfinale gegen die Australian-Open-Gewinnerin Po-Ya Su aus Taiwan gestaltete sich enger als gedacht. In einem packenden Kampf, der bei Punktegleichstand (4:4) in die Verlängerung ging, hatte die Friedrichshafenerin am Ende gegen die spätere Goldmedaillengewinnerin das Nachsehen und belegte den dritten Platz. Ein gutes Ergebnis, doch es wäre noch mehr drin gewesen, sagt Trainer Markus Kohlöffel. „Ich hatte das Gefühl, dass der mentale Fokus nach den ersten beiden Siegen nicht mehr ganz da war. Daran müssen wir arbeiten.“

Dennoch: Mit Inese Tarvida kristallisiert sich neben dem Friedrichshafener Olympia-Zweiten von Rio, Razak Alfaga eine zweite Häflerin heraus, die sich nicht nur für die Olympischen Spiele 2020 qualifizieren, sondern gar um die Medaillen mitreden könnte. Aktuell belegt sie in der Weltrangliste in ihrer Gewichtsklasse den zweiten Platz hinter der Russin Tatiana Kudashova, in der Gesamtwertung liegt sie auf Rang zehn. Um sich für Olympia zu qualifizieren, müsste sich Tarvida bis auf Platz fünf nach vorne arbeiten oder sich über die Europaqualifikation nach Tokio kämpfen. „Die Qualifikation ist fast schwerer als eine Medaille bei den Olympischen Spielen“, sagt Kohlöffel. „Wir sind guter Dinge, auch 2020 bei den Olympischen Spielen vertreten zu sein und sogar eine Medaille nach 2016 mitnehmen zu können.“