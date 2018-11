Gold und Silber bei der Taekwondo-EM in Warschau

Bei den U21-Europameisterschaften in der polnischen Hauptstadt Warschau hat der Bodensee-Schulsportverein (BSV) Friedrichshafen mit dem Europameistertitel von Inese Tarvida, dem Vize-EM-Titel von Jolanta Tarvida, dem fünften Platz von Celine Schmidt und Platz 17 von Vera Kachowitsch einen historischen Erfolg feiern. Laut Pressemitteilung hieß es für den Häfler Erfolgscoach Markus Kohlöffel am Ende Platz zwei in der Nationenwertung der Frauen und Platz vier in der Gesamtwertung.

Eine Klasse für sich war Inese Tarvida beim Wettbewerb der unter 21-Jährigen in Warschau, Polen. Die Friedrichshafenerin kämpfte sich scheinbar mühelos zum EM-Titel in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm. Im EM-Halbfinale düpierte sie die amtierende Weltmeisterin, zweifache Grand Prix-Medaillengewinnerin und dreimalige Europameisterschaftsdritte aus der Türkei, Zeliha Agris (17:7). Im Finale ließ sie der griechischen Finalistin der Polish und Luxembourg Open, Anna Giakoumopoulou, nicht den Hauch einer Chance (14:5) und wurde damit hochverdient Europameisterin.

Hoffnung für Olympia 2020

Bereits in ihren Vorkämpfen gegen die Drittplatzierte der Dutch Open aus Schweden, Nora Högfeldt (20:7), die spanische EM-Dritte, Arlet Ortiz Benito (9:2) und die polnische SerbiaOpen-Siegerin Ewa Jamiolkowska (18:5) hatte sie gezeigt, dass sie an diesem Tag wohl kaum zu schlagen sein würde. „Das lässt doch mal für Olympia 2020 hoffen“, lobte Trainer Kohlöffel ihre sehr gute Leistung.

In der Klasse bis 57 Kilogramm setzte sich Ineses Schwester Jolanta Tarvida gegen die Greece-Open-Siegerin, Theodora Izdra aus Griechenland (17:1), die dreifache Deutsche Meisterin und Gewinnern der Dutch, Serbia und German Open, Stefanie Grünauer (16:6), sowie Milica Karanovic aus Bosnien und Herzegowina (16:14) durch. Im Halbfinale bezwang die BSV-Kämpferin die amtierende Weltmeisterin und EM-Dritte Tugba Yilmaz (Türkei) mit 8:5. Lediglich im Finale musste sie sich der Lokalmatadorin aus Polen, Patrycja Adamkiewicz, Doppel-Europameisterin und Grand Prix-Bronzemedaillengewinnerin, geschlagen geben (0:11).

Medaille verpasst

Celine Schmidt schrammte in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm mit einer Viertelfinalniederlage gegen die spätere Europameisterin aus Norwegen, Randi Dyngeland (0:9), knapp an der Medaille vorbei. Zuvor besiegte sie die Belgian-Open-Gewinnerin aus Groß-Britannien, Mollie Schofield (22:1), die türkische EM-Dritte Berra Nur Ciftci (6:5) sowie die Polin Weronika Wrembel (11:10). In der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm schlug Vera Kachowitsch die Bulgarin Nikolet Kostova (14:6), musste sich dann allerdings der WM- und EM-Dritten Abishag Semberg aus Israel mit 4:6 beugen.

Unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus insgesamt 38 Nationen sowie einer startberechtigten Flüchtlingsmannschaft schnitt der BSV Friedrichshafen, hinter Russlands Frauennationalmannschaft, als zweitbestes Team ab. Im Gesamtklassement der Frauen und Herren belegte die Häfler Kämpfertruppe hinter Russland, der Türkei und Kroatien, Platz vier. „Ein unglaubliches Ergebnis, das wohl so kaum mehr zu toppen sein wird“, freute sich Markus Kohlöffel über das grandiose Abschneiden seiner Schützlinge. Mit dieser Bilanz zählt der Taekwondo-Standort Friedrichshafen erneut zu den besten in Europa.