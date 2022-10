Götz Alsmann & Band bringen Liebe in die Caserne

L.I.E.B.E. heißt das Programm, das Götz Alsmann & Band mit nach Friedrichshafen bringen. Zu hören ist es im Kulturhaus Caserne am Samstag, 29. Oktober, ab 20.30 Uhr im Casino, teilen die Kulturhaus-Macher mit.

In ihrer Mitteilung heißt es, dass sich Götz Alsmann nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums widmet. Deren Spezialität seien schon immer Liebeslieder gewesen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 20er und 30er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre – all’ diese Klassiker werden im typischen Sound der Götz Alsmann Band in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch ihre zeitlose Qualität.

Die Band, die Götz Alsmann bei den Konzerten zur Seite steht, besteht aus Musikern, die zum größten Teil seit Jahrzehnten zum Ensemble gehören, schreiben die Veranstalter weiter. Bei buchstäblich Tausenden von Konzerten haben sie an Alsmanns immerwährendem Einsatz für den Jazzschlager teilgenommen.

Es spielen: Götz Alsmann (Gesang, Piano und mehr), Altfrid M. Sicking (Vibraphon, Xylophon, Trompete), Ingo Senst (Kontrabass), Dominik Hahn (Schlagzeug) und Markus Paßlick (Congas, Bongos, Percussion).

Karten gibt es im Vorverkauf zu 28 Euro zzgl. Geb über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de, oder an der Abendkasse zu 35 Euro.