In der vergangenen Spielzeit hat das Schauspiel Chemnitz im Häfler Graf-Zeppelin-Haus seine gefeierte Version von Faust I gezeigt, jetzt, am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr (Einführung ab 18.30 Uhr) kommt das Ensemble mit dem zweiten Teil der Tragödie: Fausts „kleine Welt“ der Liebe liegt in Trümmern. Rastlos und begierig stürzt er sich jetzt in die „große Welt“ der Politik, der Wirtschaft und der Macht, heißt es in der Vorschau des Kulturbüros.

Gemeinsam mit dem Teufel reist Faust durch Epochen und mythische Welten. Und alles scheint möglich. Faust wird Feldherr, Landbesitzer, Naturbändiger, Kulturschaffender, Ehemann, Vater, doch nichts davon bleibt ihm. Längst schon hat sein egozentrisches, skrupelloses Machtstreben in ihm die Oberhand gewonnen. In rastloser Suche ist er auf einer abenteuerlichen Reise mit unbestimmtem Ausgang.Heute erscheint dieser zweite Teil, der auf Wunsch Goethes posthum 1833 erschien, geradezu visionär. In ihm wird nicht nur die Moderne mit ihren Schrecken und Verheißungen vorweggenommen, er erscheint geradezu als Spiegel der heutigen Menschheit. Dem Schauspiel Chemnitz ist die Umsetzung des komplexen Dramas auf der Bühne in hervorragender Weise gelungen, schriebt das Häfler Kulturbüro weiter. Regisseur Carsten Knödler habe den Goethe-Klassiker „behutsam ins Heute poliert“, inhaltlich aber respektvoll und mit großer Sinnlichkeit inszeniert. Eine außergewöhnliche Chance sei es, Fausts abenteuerliche Reise in die „große Welt“ in Friedrichshafen sehen und erleben zu können.