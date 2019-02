Gockel aus Holz und Weißer Wanderer: Beim Ringtreffen ist der Schlemmermarkt in Narrenhand

„Na, da kommen wir ja dem Narrenbrunnen ein Stück näher“, meinte am Samstag auf dem Narrenmarkt ein altgedientes Mitglied des Vereins zur Pflege des Volkstums und zeigte auf den Weltmeister im Kettensägenschnitzen, Igor Lokutow, der einen Seegockel schuf.

Narrenmarkt ANR Ringtreffen 2019 (Foto: Marian Schäfer)

Ob Brunnen oder nicht, der Narrenmarkt lebte von Narrenfiguren, Hästrägern und Lumpenkapellen.

Wikinger mit Besuch aus der Kälte

Igor Lokutow war Anziehungspunkt auf dem Schlemmermarkt, der an diesem Samstag Narrenmarkt hieß. Daneben schenkten die Elferräte des Vereins Kulinarisches aus, die Zunftgruppen boten ihre Abzeichen, Figuren und Sammelsurium an und Lumpenmusiker zogen auf den Markt. Darunter auch die Winkinger aus Neufrach. Und die hatten einen Weißen Wanderer, eine Figur aus den Romanen von George R.R. Martin, „Game of Thrones“ im Schlepptau. Patrick Indra steckte unter der Maske, mit der er auch gemeinsam mit dem Erbauer Gilles Bernd Mangeon am Kinderumzug teilnahm.

Winter is coming? Ein Weißer Wanderer hat sich zum Narrenmarkt in Friedrichshafen verirrt. (Foto: Marian Schäfer)

Indra hat die Wikinger lange dirigiert und kommt jetzt als Freund und Zugabe zu einigen Auftritten mit.

Nicht zu unterschätzen waren aber auch die Alten Schachteln der Buchonr-Hexen. So sexy wie noch nie: Mit künstlichem Gebiss, jeder Menge guter Laune und entzückenden Kostümen brachten sie echte Mohrenkopüf-Wecken und Glühwein an die Marktbesucher. Herzallerliebst, die Damen.

Narrenmarkt ANR Ringtreffen 2019, Alte Schachteln (Foto: Lydia Schäfer)