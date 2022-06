GMS Schreienesch veranstaltet Faires Frühstück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Genießen mit gutem Gewissen und gleichzeitig ukrainischen Kindern eine Freude bereiten, unter diesem Motto stand die Aktion der Fairtrade-AG der Gemeinschaftsschule Schreienesch. Daneben ging es dem Organisationsteam, Lehrerin Desiree Schuh und Danijela Palos auch darum, an der Schule einen weiteren Akzent für faires Handeln zu setzen. Motiviert auch dadurch, dass sie aktuell im Finale des Fairtrade-Nachwuchs-Award stehen, dessen Gala demnächst in Berlin stattfindet.

Zu diesem Frühstück weiterhin eingeladen waren der unterstützende Kooperationspartner Eine-Welt-Bodenseekreis, Familien und Schüler/innen aus der Ukraine sowie die Klassen 6 und 10.

Auch Bürgermeister Köster hatte sich für die Veranstaltung Zeit genommen und ging in seiner Rede an die Schüler/innen auf die Wichtigkeit eines bewussten Kaufverhaltens ein und lobte das große Engagement der Schule. Im Anschluss daran eröffnete Schulleiter Kai Nopper das in der Mensa feierlich hergerichtete Frühstücksbuffet für die rund 120 Gäste.

Zu genießen gab es ausschließlich Fairtrade-Produkte von Fairtrade-Kaffee bis zu Fairtrade-Honig und vielem mehr. In einer Ausstellung konnten sich die Besucher über die bisherigen Fairtrade-Aktionen und Projekte informieren.

Am Ende der Veranstaltung wartete auf die Schüler/innen und die ukrainischen Gäste eine ganz besondere Überraschung auf dem Schulhof. Der Streetart-Künstler Milivoj Kostic deckte sein circa 5m auf 5m großes 3-D-Bild auf, das er schon am Vortag begonnen hatte auf den Schulhof zu malen. In seinem Bild griff der Künstler, der dazu extra aus Serbien anreiste, das Thema Nachhaltigkeit auf und baute dabei mit dem „Fairtrade-Flip“ einen Bezug zur Schule ein.

Fasziniert von der Tiefe des Bildes durch die 3-D-Perspektive wurden anschließend viele Einzel- und Klassenfotos gemacht – ganz besondere Erinnerungen an diesen besonderen Schulmorgen.