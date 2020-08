GMS Schreienesch verabschiedet ersten Realschuljahrgang

Auch an der Gemeinschaftsschule (GMS) Schreienesch ist in diesem Schuljahr coronabedingt alles anders gekommen als geplant. Keine Studienfahrt, keine gemeinsame Feier. Dennoch gibt es einen Grund zum Feiern: Der erste Realschuljahrgang der Schule hat nun seinen Abschluss in der Tasche, wie die Schule mitteilt.

Für jede Klasse hat die Schule eine separate Feierstunde in der Schulsporthalle organisiert. Dazu musste zunächst ein Konzept erstellt werden, das die derzeitigen Regelungen des Infektionsschutzes berücksichtigt. Aufgrund der Einschränkungen bezüglich Anzahl der Teilnehmer, konnte jeder Schüler nur zwei Begleitpersonen mitbringen. Nachdem die Kontaktdaten abgeben waren, wurde den Schülern und ihren Begleitern eine Sitzplatzgruppe zugelost.

In den Feierstunden blickten Schulleiter Kai Nopper wie die Klassenlehrer Daniel Elbs (9a), Bernd Müller (9b) und Nicolas Zeidler (10) noch einmal auf das besondere Schuljahr zurück, das durch den Ausbruch der Corona-Pandemie einen Bruch bekam. Nopper sprach den Schülern ein großes Kompliment aus, sich den erschwerten Lernbedingungen mit großer Anpassungsfähigkeit und Eigenverantwortung gestellt zu haben. Am Ende spiegelte sich das, so der Schulleiter, in den sehr guten Resultaten wider, gerade auch in der an der GMS erstmalig abgelegten Realschulprüfung. Hier erhielten für hervorragende Leistungen insgesamt drei Schüler einen Preis und weitere acht eine Belobigung.

Auch die Klassenlehrer zeigten sich erfreut über die Disziplin und das Durchhaltevermögen ihrer Schüler vor allem während der Vorbereitungsphase auf die Prüfung. Alle drei Lehrer hoben positiv hervor, wie schnell es den Schülern gelungen sei, mit den digitalen Lernformen zurechtzukommen. Ein sehr wichtiger Grundstein, da dadurch auch in der letzten wichtigen Phase eine solide Prüfungsvorbereitung möglich wurde, heißt es weiter.

Die Schüler ihrerseits bedankten sich in ihren Reden bei ihren Lehrkräften und dem GMS-Schulteam für die vielfältigen Unterstützungen in ihrer Schulzeit. Einen besonderen Dank richteten die Redner an Schulsozialarbeiterin Anna Lippus, die sie ebenfalls all die Jahre in vielen Belangen begleitete.

Wie ihre Klassenlehrer zeigten sich auch die Schüler sehr zufrieden mit der digitalen Unterstützung während der Schulschließung. Als sehr hilfreich habe sich erwiesen, dass bereits vor der Schulschließung über E-Mail diverse Online-Aufträge zu bearbeiten waren. Auch der ab der Schulschließung neu eingerichtete schulweite Zugang zur Chatplattform schul.cloud sei bei den Schülern sehr gut angekommen. Kommunikation und Austausch von Materialien sei auf diese Weise ganz einfach geworden, sodass diese entsprechend häufig genutzt worden sei. ´ Sehr enttäuscht hingegen äußerten sich alle Redner der Klassen über ihre ausgefallenen Studienfahrten nach Berlin (Klassen 9) beziehungsweise Prag (Klasse 10). Vor allem deswegen, da sich diese sicherlich erlebnisreiche Erfahrung für die Klasse auch nicht mehr nachholen lasse.

Im Anschluss blicken alle Klassen in Form einer Bildershow zurück auf ihre gemeinsamen Jahre an der GMS. Dort waren bei jeder Klasse auch einige Bilder ihres Englandaufenthalts zu sehen. Zumindest dieses Highlight konnte am Ende noch einmal ausgiebig gefeiert werden.

Preise und Belobigungen

Klasse 9a:

Eine Belobigung erhielt:Luis Fink (2,3), Reinholz, Leon (2,3), Fabian Shala (2,3), Landrin Ndombasi (2,1), Zorica Grozdanoska (2,0)

Ein Preis erhielt: Jessica Böhm (1,5)

Klasse 9c:

Eine Belobigung erhielt: Leon Mutscheller (2,4), Burak Sevinc (2,3), Gina-Michelle Streicher (2,0)

Klasse 10:

Eine Belobigung erhielt: Samuele Di Vito (2,2), Shannon Hoffmann (2,0), Lara Karremann (2,0), Luis Kellermann (2,1), Andrea Küchle (2,0), Lukas Maurer (2,0), Alina Schlosser (2,1)

Ein Preis erhielt: Julian Epp (1,9), Leon Riedl (1.9), Simon Deprez (1,5)