GMS Schreienesch verabschiedet 56 Abschlussschülerinnen und -schüler

Mit zwei stimmungsvollen Feiern im Foyer des Zeppelin-Museums wurden den Abschlussschülerinnen und -schülern der Gemeinschaftsschule Schreienesch ihre Zeugnisse überreicht. Den Anfang machte die Klasse 9b mit ihrem Klassenlehrer Robert Ege, dessen Schüler den Hauptschulabschluss absolvierten. Im Anschluss daran folgte die Feier der beiden zehnten Klassen, die entweder die Realschulreife erzielten oder ein Versetzungszeugnis auf gymnasialem Niveau erhielten. Das berichtet die Gemeinschaftsschule Schreienesch in einem Schreiben.

Gekonnt moderiert wurden die Abschlussfeiern jeweils durch ein Schülerduo. Bogdana Jovicic und Azad Cicek führten durch die Feier der neunten Klasse, Vanessa Bleicher und Timo Steur durch die Feier der zehnten Klassen.

Schulleiter Kai Nopper ging in seinen Begrüßungsreden passend zum Veranstaltungsort auf die Haltung und Errungenschaften des Graf von Zeppelin ein. Er forderte die Schüler auf, die dem Grafen zugeschriebene positive Haltung, „Man muss nur wollen, daran glauben, dann wird es gelingen”, zu übernehmen und sich entsprechend Ziele zu setzen.

Klassenlehrer Ege lobte auf der einen Seite seine Schüler für deren Widerstandskraft, sich nicht immer allem einfach zu beugen, Dinge nicht einfach zu akzeptieren, nur weil sie eventuell traditionell so sind, sondern sich treu zu bleiben und sich für die eigenen Interessen stark zu machen. Auf der anderen Seite forderte er sie dazu auf, ihre Entscheidungen, die sie nun in weitem Umfang für sich selbst treffen, sorgfältig und entsprechend aufmerksam zu fällen.

Die Klassenlehrer der Klassen 10 hoben in ihren Reden die große Disziplin der Schüler hervor, die sich sowohl im herausfordernden Abschlussschuljahr als auch bei der Studienfahrt nach Berlin zeigte. Nicolas Zeidler, Klassenlehrer der 10a, empfahl seinen Schülern die Lebensweisheiten aus Jordan Petersons Buch „12 Rules for Life“. Bernd Müller, Klassenlehrer der Klasse 10b, erinnerte noch einmal an verschiedene Höhepunkte des Schuljahres und ging dabei auch auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Klasse ein. Die Klasse sei eine originelle Mischung aus Geheimagenten, die am liebsten im Verborgenen bleiben bis hin zu Freestylern, die sich am wohlsten fühlen, wenn sie im Mittelpunkt stehen.

Alle Klassen ließen die gemeinsamen Schuljahre noch einmal mit witzigen Filmen Revue passieren und dankten anschließend den Fach- und Klassenlehrkräfte für ihren großen Einsatz und die schöne Schulzeit.

Mit der Ausgabe der Abschlusszeugnisse endete jeweils der offizielle Teil der Feiern. Ein kleines Catering im Anschluss lud alle ein, sich noch einmal der einen oder anderen Anekdote oder des einen oder anderen Highlights zu erinnern und bot die Gelegenheit, sich in persönlichen Gesprächen zu verabschieden.

Belobigungen erhielten: Klasse 10a: Felix Blume, Jessica Bleicher, Lara Cilek, Julia Nakonechny, Alina Prammer; Klasse 10b: Michelle Pätzold, Melissa Peyreder, Timo Steur, David Okoro, Sara Mehmeti.

Preise erhielten: Klasse 10a: Jan Kiebler, Arthur Nieleck, Marie Deprez, Marina Elbs; Klasse 10b: Fabian Böhm, Elias Richert.