Glückwünsche an Giulia Gwinn auf einem Transparent

Der Fußballnationalspielerin Giulia Gwinn wird am Rathaus gratuliert. Auf einem Transparent. Und auch wenn das Ailinger Rathaus keinen Balkon hat, auf dem sie hätte empfangen werden können, Friedrichshafen hat einen. Da zeigt eine junge Häflerin im Team mit anderen Fußballerinnen eine ausgezeichnete Leistung bei der Europa-Meisterschaft der Frauen in England und am Rathaus hängt ein Plakat.

Ok, den Titel haben sie nicht geholt, aber sie sind Zweite geworden. Selbst für fußballerische Laien sah das Handspiel der Engländerin nach einem Elfmeter aus, der für Giulia und die Mannschaft nicht gegeben wurde, und das Gezerre an der Eckfahne durch Kelly und Co, war auch nicht nett. Aber das ist Schnee von gestern. Wir freuen uns schon auf die Weltmeisterschaft.

Giulia Gwinn hat dazu beigetragen, dass der Frauen-Fußball einen höheren Stellenwert bekommt und das allein wäre doch schon einen Balkonempfang am Rathaus wert gewesen. Aber das kommt schon noch.