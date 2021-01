Glück alleine hätte Shijar nicht genügt

Der siebenjährige Shijar ist am 23. Oktober bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße schwer verletzt worden. Die Pressestelle des Häfler Klinikums berichtet nun von der lebensrettenden Arbeit der Ärzte.

Eine Zeitungsschlagzeile vom 23. Oktober 2020 lautete: „Siebenjähriger wird in der Ailinger Straße von Auto erfasst und überrollt“. Und weiter war zu lesen: „Mit schweren Verletzungen musste ein siebenjähriger Junge nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Polizeiangaben wurde das Kind von einem Auto erfasst, als es an einer Fußgängerampel die mehrspurige Straße überquerte.“ Dem Kind, das in akuter Lebensgefahr schwebte, gehe es heute wieder gut, teilt das Klinikum jetzt mit.

Glück alleine hätte in Shijars Fall wohl nicht genügt. „Die fachliche Kompetenz, Erfahrung und sofortige Verfügbarkeit des medizinischen Personals und die im Klinikum vorhandene Infrastruktur waren in seinem Fall lebensrettend“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Und davon überzeugten sich kurz vor Weihnachten all jene, die sich um Shijar, der am 1. Januar seinen achten Geburtstag feierte, nach dem Unfall kümmerten.

Rückblende: Der Anästhesist Magnus Dötsch kommt mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug zum Unfallort und behandelt Shijar, der in akuter Lebensgefahr schwebt. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Klinikum Friedrichshafen. Dort warten bereits ein Unfallchirurg, Anästhesist, Intensivmediziner, Radiologe und Anästhesie-Fachkrankenpfleger auf den jungen Patienten. Dr. Oliver Staneff, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie, erinnert sich, dass Shijar in einem sehr bedenklichen, lebensbedrohlichen Zustand war. Lunge, Leber und Milz waren beeinträchtigt, die Rippen in Serien gebrochen ebenso der Beckenring. Und dann waren da auch noch die äußeren Verletzungen an Becken, Gesicht und Kopf. Reinhard Stadler, an diesem Tag diensthabender Anästhesist, erklärt: „Besonders in einer solchen Situation müssen Diagnostik und Therapie sofort und gut funktionieren.“ Die Stabilisierung von Kreislauf und Atmung gelingen im Klinikum Friedrichshafen und auch andere, sofort erforderliche Noteingriffe. Die beteiligten Spezialisten entscheiden, ihren kleinen Patienten mit dem Hubschrauber nach Villingen-Schwenningen fliegen zu lassen, weil dort auch nachts ein Kinderchirurg zur Verfügung steht. Etwa fünf Stunden nach dem Unfall kommt Shijar im Schwarzwald-Baar-Klinikum an und wird nach den ersten Untersuchungen in der dortigen Zentralen Notaufnahme auf die pädiatrische Intensivstation verlegt. Zwei Wochen bleibt er in der Klinik, kann trotz seines Schädel-Hirn-Traumas und der vielen inneren und äußeren Verletzungen konservativ behandelt werden, muss nicht operiert werden. Die dortigen Ärzte und Pflegekräfte begleiten seine Heilung.

Shijar hat sich seither sehr gut erholt von seinen schweren Verletzungen. Er ist ein kleiner munterer Junge, trägt coole Fußballschuhe, Jeans und eine rot-weiß-blaue Jacke, als er mit seinem Papa kurz vor Weihnachten ins Klinikum kommt. Er hat zwei ältere und einen jüngeren Bruder, erzählt er. Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus muss er Geduld beweisen. In die Schule kann er erst wieder gehen, „wenn der Doktor ja sagt“. Fußballspielen kann er erst, „wenn der Doktor es erlaubt“. So lange nutze er die Zeit und schaut sich im Fernsehen die Spiele seiner Lieblingsmannschaften an, erzählt er „seinen“ Ärzten im Klinikum Friedrichshafen.

Ihnen allen ist anzusehen und anzumerken, wie glücklich und stolz sie darauf sind, dem Siebenjährigen geholfen zu haben. Gerne begleiten sie ihn zum Hubschrauberhangar und beobachten, wie der Knirps vorsichtig „Christoph 45“ erobert, den er ziemlich cool findet.