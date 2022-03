Glosse: „Touri“ sein in Friedrichshafen ist anstrengend

Lebt man in einer Stadt, nimmt man sie ganz anders wahr als Menschen, die dort nur für einen überschaubaren Zeitraum als Gast zugegen sind. Man tut grundverschiedene Dinge und lässt anderes ganz bleiben. So geht es mir auch mit Friedrichshafen. Obwohl ich nun schon einige Monate hier lebe, habe ich zum Beispiel noch nie den Moleturm bestiegen.

Am vergangenen Wochenende war es aber soweit: Weil die Familie meiner Freundin zu Besuch war und das Wetter mitspielte, boten wir das volle „Touri“-Programm. Ein ausgedehnter Spaziergang an der Uferpromenade folgte auf ein Mittagessen mit Blick auf den See – und dazwischen wagten wir besagte Turmbesteigung.

80-jährige Power-Oma

Letztere belohnte uns mit einer wahrlich spektakulären Aussicht – sorgte aber auch dafür, dass uns die Großmutter meiner Freundin ganz schön alt aussehen ließ. Während ich die vielen Stufen kaum ohne Schnappatmung bewältigen konnte, erklomm sie die Spitze des Moleturms ohne mit der Wimper zu zucken. Und das mit 80 Jahren. Respekt!

Trotzdem waren wir uns, wieder unten angekommen, alle einig: Tourist sein ist ganz schön anstrengend.