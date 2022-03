Glosse: Mit „Omigron“ auf die Tanzfläche

Wie schnell Gewöhnung erfolgt, zeigt sich an der Omikron-Variante des Corona-Virus. Erst am 9. November 2021 war es, dass sie offiziell-wissenschaftlich so bezeichnet wurde – benannt nach dem 15. Buchstaben im griechischen Alphabet, wobei die WHO die vor Omikron stehenden Buchstaben Ny („new“) und Xi (chinesischer Name) ausließ.

Allerdings hatte sie da die Rechnung ohne den Wirt respektive eine belgische Band gemacht. Die heißt nämlich – Omicron und das schon länger. Die vier Metal-Musiker zeigten sich in einem Interview besorgt, dass ihr Name einen negativen Beiklang bekommen könnte. Zur Sprache kam dabei, dass sie sich bei der Namensgebung nicht an den alten Griechen orientiert hatte, sondern sich durch die Omicron Cygni-Sternenkonstellation der Dyson-Sphäre inspiriert fühlten, hieß es im Branchenmagazin „Metal-Hammer“.

Nichts dergleichen ist aus Friedrichshafen verlautet, obwohl es dort auch eine Band dieses Namens gab. Was vermutlich an der Raumzeitkrümmung liegt oder Ähnlichem. Jedenfalls hatte Omikron zur Mitte der 70er-Jahre die Saiten aufgezogen – zu einer Zeit, als das Corona-Virus zwar entdeckt war, der Name Corona aber mehrheitlich mit „Kranz“ oder „Krone“ in Verbindung gebracht wurde.

Dass der Name der Band überhaupt überliefert ist, dafür gilt Wolfgang Hartmann Dank, der solches in der „Rockfieber“-Fibel zu Tettnangs „Rockscene“ der 70er-Jahre verewigt hat.

Bei genauerer Betrachtung ließen sich da schon Absetz-Bewegungen vom späteren Virus erkennen. Wurde die Band doch einmal „Omikron“, dann „Omicron“ und in einer Anzeige „The Omigron“ geheißen.

Seltsam, aber so steht es geschrieben ...