Glosse: Meine „Brückenbeichte“

Vor einigen Tagen habe ich mich an dieser Stelle über die Fußgängerampel an der Kreuzung von Metzstraße, Friedrichstraße und Eckenerstraße ausgelassen, die ich auf meinem Weg zur Arbeit passieren muss. Die scheint nämlich immer genau dann auf Rot zu schalten, wenn ich dort ankomme.

Auf meinen Text gab es einige Reaktionen, was mich sehr gefreut hat. Ein Leser hatte auch einen Tipp für mich, um mir bei meinem Ampel-Stress zu helfen: Ich solle statt die Straße zu überqueren lieber die Brücke über die Eckenerstraße neben der Bahnbrücke nehmen.

„Es dürfte kein großer Umweg sein, wenn er diese Brücke benutzen würde, um dann durch die Sedanstraße in Richtung Redaktion zu gehen“, schreibt der Herr.

Ein guter Tipp

Und was soll ich sagen? Er hat natürlich vollkommen recht. Und jetzt kann ich es ja beichten: Tatsächlich habe ich diese Brücke auch schon seit einiger Zeit für mich entdeckt und nutze sie oft und gern.

Meine Beobachtungen an der Ampel, die hoffentlich für den ein oder anderen Schmunzler gesorgt haben, wollte ich Ihnen allen aber trotzdem nicht vorenthalten. Und wen diese Ampel noch immer regelmäßig in den Wahnsinn treibt, dem empfehle ich ebenfalls dem Tipp unseres Lesers zu folgen: einfach per Brücke in die Stadt!