Glosse: Die Wissenschaft von den Selbstbedienungsautomaten

In der Region sind sie nichts Neues, aber ich habe sie erst seit kurzem für mich entdeckt: die Automaten, mit denen viele Höfe in der Region Obst und Co. verkaufen – und das oft 24 Stunden am Tag. Das ist äußerst praktisch, ist man so als Kunde doch unabhängig von den Öffnungszeiten der Hofläden.

Erst vor ein paar Tagen habe ich mich sehr gefreut, als ich nach einem Termin am Abend zufällig an einem Automaten vorbeikam und mir noch einen Korb wunderschöner Erdbeeren mitnehmen konnte.

Auf meinem Weg zum Hofautomaten-Experte sind mir nun schon einige Merkmale aufgefallen, die sich teils stark unterscheiden. An dem einen Ort zum Beispiel kann ich in Sekundenschnelle kontaktlos per Bankkarte bezahlen. Dafür ploppt das Fach mit den Erdbeeren beim Kauf zufällig auf, ich kann mir nicht das Körbchen auswählen, das mir am meisten zusagt.

Genug Stoff für eine wissenschaftliche Arbeit

Woanders kann ich das Innere des Automaten so lange rotieren lassen, bis ich das schönste Obst vor mir habe und dann zuschlagen. Dafür ist die Zahlung mit der Karte nicht möglich. Sie merken schon, diese Lebensmittelautomaten-Parameter sind genug Stoff für eine wissenschaftliche Arbeit – mindestens! Ich bin gespannt, ob ich bis zum Ende der Erdbeersaison meinen Favoriten gefunden habe.