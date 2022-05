Glosse: Aufdringliches Gewächs versucht, mich umzubringen (vielleicht)

Wie aufmerksame Leser unserer Zeitung wissen, arbeitet unsere Redaktion aktuell vorübergehend vollständig von Zuhause aus. Für mich bedeutet das, dass ich viel Zeit am Schreibtisch in meinem Schlafzimmer verbringe.

Das ist nicht das Schlechteste, aktuell scheint durch die zwei großen Fenster oft die Sonne herein. Davon profitiert nicht nur meine eigene Laune, auch die Pflanzen auf der Fensterbank – quasi meine Ersatzarbeitskollegen derzeit – scheinen sich pudelwohl zu fühlen.

Grüne Kollegen sind schwer zu durchschauen

Fast schon zu wohl. Denn die Grünlilie, die etwa einen Meter Luftlinie von mir entfernt „sitzt“, hat in den vergangenen Wochen Ableger bekommen, die langsam aber sicher auf mich zuwachsen. Tagtäglich kommen die Ranken näher – während ich das hier tippe, kann ich sie schon fast in meinem Nacken spüren.

Was kommt als Nächstes? Kitzelt mich die Blüte demnächst in meinem Ohr? Oder will mir die Lilie gar an den Kragen – und lässt mir die Triebe um meinen Hals wachsen, während ich nichtsahnend an der Zeitung von morgen arbeite?

Schwer einzuschätzen, dieses aufdringliche Gewächs. Da sind mir die Arbeitskollegen aus Fleisch und Blut dann doch lieber.