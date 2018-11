Gleichberechtigung noch nicht verwirklicht

Am 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts versammelten sich gestern rund 25 Frauen vor dem Rathaus – um zu zeigen, dass zwischen den Geschlechtern bis heute keine Gleichheit herrscht. Häfler Gemeinderätinnen hatten zu dem Smartmob eingeladen. Noch immer erhielten Frauen für dieselbe Arbeit 21 Prozent weniger Lohn als Männer, kritisierte Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) in ihrer Ansprache. „Es gibt keine Frauenrechte light. Echte Teilhabe bedeutet, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und politisch mitzugestalten.“, so die Gemeinderätin weiter. Sie forderte die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege. „Auch in Kommunalparlamenten brauchen wir die Erfahrung, das Wissen und die Kompetenz von Frauen“, sagte Hiß-Petrowitz. „Frauen, kandidiert! Wählt und lasst euch wählen! Frauen, wählt Frauen!“ Im Anschluss zogen die Teilnehmerinnen, denen sich auch Männer angeschlossen hatten, durch die Innenstadt.