Gleich mehrere Unfälle: Fahrradfahrer werden von Autos übersehen

Gleich zwei Mal sind am Wochenende Radfahrer von Autos beim Abbiegen übersehen worden. Die Radfahrer wurden dabei laut Polizeibericht verletzt.

Zum einen musste ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus, nachdem er am Samstag gegen 15.30 Uhr von einem Auto übersehen und erfasst wurde. Ein 35-jähriger Autofahrer wollte von Habratsweiler kommend auf die Hirschlatter Straße einfahren und übersah dabei den auf dem Fahrradweg aus Richtung Ailingen nahenden, vorfahrtsberechtigten Radler.

Beim Zusammenprall kam der 77-Jährige laut Polizei zu Fall und zog sich Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand rund 1500 Euro, am Pedelec etwa 800 Euro Sachschaden.

Radfahrer prallt gegen Motorhaube

Am nächsten Tag, am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Eckenerstraße wurde ein weiterer Radfahrer verletzt: Ein 61-jähriger Autofahrer war laut Polizei in Richtung Stadt unterwegs und bog nach links auf ein Tankstellengelände ein. Dabei übersah er den in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg fahrenden Radler.

Der 60-Jährige prallte auf die Motorhaube des Autos und zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.