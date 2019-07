Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag an einem Wohncontainer auf dem Martinshof die Glasscheibe einer Tür sowie ein Fenster eingeworfen. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10.