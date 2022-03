Ein Unbekannter hat zwischen Samstag- und Sonntagmorgen die Glasscheibe eines Schaukastens am Eingang des Kindergartens in der Marienstraße mit einem Stein zerstört, teilt die Polizei mit. hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntagmorgen offenbar mutwillig mit einem Stein zerstört. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.