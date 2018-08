Spatenstich in der Spatenstraße: Die Firma „Glaser Bürocenter“, momentan in der Königsberger Straße ansässig, baut im neuen Gewerbegebiet in der Nähe der Messe. „Das bisherige Geschäft ist zu klein geworden“, begründet Geschäftsführer Dominik Glaser den Schritt.

Am neuen Standort will das Bürocenter die Ausstellungsfläche für Büromöbel auf 280 Quadratmeter vergrößern. Wie am bisherigen Standort wird es eine Abteilung Büromaterial geben. „Insgesamt werden wir zweieinhalbmal so groß wie bisher“, kündigt Dominik Glaser an. Als Eröffnungstermin ist der 1. Februar 2019 geplant. „Passend zum 70-jährgen Firmenbestehen“, sagt Seniorchef Peter Glaser. Wie es sich für ein gutes Familienunternehmen gehört, waren alle Familienmitglieder beim Spatenstich dabei. Auch Bauleiter Dieter Braun, Walter Steigerwald von der Firma ST-Bau sowie Barbara Gebhard, Firmenkundenberaterin bei der Sparkasse Bodensee, traten kräftig auf den Spaten und stießen anschließend gemeinsam auf das Neubauprojekt an.

Das Glaser Bürocenter beschäftigt insgesamt zwölf Mitarbeiter. Neben Peter und Lucia Glaser sind auch die beiden Kinder Britta und Dominik sowie die Schwiegertochter mit im Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Belieferung von gewerblichen Kunden, aber auch private Kunden wissen das Sortiment des Fachgeschäfts zu schätzen.

Die Spatenstraße ist bereits der sechste Firmensitz. Gegründet wurde das Unternehmen 1949 in der Paulinenstraße 27. Über die Charlottenstraße und die Ravensburger Straße ging es 1993 in die Siemensstraße und 2007 in die Königsberger Straße.