Mit innigem Chorgesang und wiegenden Orchesterklängen berührte das Chor- und Orchesterkonzert am Donnerstagabend im Graf-Zeppelin-Haus. Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Friedrichshafen und der Gemischte Chor des Graf-Zeppelin-Gymnasiums liegen beide in den Händen von Christian Cöster, Musiklehrer am GZG, was lag da näher, als beide Klangkörper in einem gemeinsamen Konzert zusammenzuführen und den Schulchor noch mit einem Projektchor mit Lehrerkollegen und Eltern zu erweitern. Ein guter Weg, Schulchöre, für die der Wegfall der neunten Klassenstufe einen empfindlichen Verlust bedeutet, dennoch an anspruchsvolle Chorwerke heranzuführen.

Es mag verwundern, dass Cöster mit den „Sieben Worten Christi am Kreuz“ von César Franck ein Werk in den Mittelpunkt gestellt hat, das inhaltlich in die Passionszeit weist, doch warum sollte er auf das kostbare Werk verzichten, wenn kein anderer Zeitpunkt zur Verfügung steht? Zudem meditiert César Francks Vertonung nicht das Leiden, sondern dringt vertieft in das zeitlose Versprechen der Vergebung und Erlösung ein. Unter Christian Cösters einfühlsamem Dirigat gelang ein schlichter romantischer Orchesterklang. Beeindruckend waren die Chöre, berührend die stille Freude über die Erlösungstat, die beispielsweise aus dem sechsten Wort, dem „Es ist vollbracht“ emporsteigt. Doch auch die opernhafte Dramatik in der höhnischen Aufforderung des Volkes an den sterbenden König der Juden, sich selbst zu befreien, kam zum Tragen, wenn auch in milderer Form. Anders als in professionellen Aufführungen traten hier die Solisten bis auf den ersten Tenor Thomas Tillich aus dem Chor. Wie berührend ist hier Livia Kirners zarter Sopran, der in großer Ruhe wunderschön aufblüht, wie schön dazu das weiche Melos der Harfe, wie schön auch der Zwiegesang von Cello und Bariton Frank Pudimat.

Ein Chor mit drei Seiten

Während hier die Gemeinsamkeit von Chor und Orchester gelang, zeigten sich beide im ersten Konzertteil alternierend. Mit Edward Elgars festlich glänzendem „Pomp and Circumstance“-Marsch Nr. 1 eröffnete das Jugendsinfonieorchester das Konzert, in Johann Nepomuk Hummels Trompetenkonzert Es-Dur fand es nach zögerlichem Beginn zu orchestraler Leichtigkeit, die Johann Wolpold Raum ließ für sein klangschön fließendes Solo. Der Chor zeigte sich hier von drei sehr unterschiedlichen Seiten: romantisch in Mendelssohns Lob des Frühlings, in spannungsvollem Nacheinander und Ineinander der Stimmen in Huub de Langes Frühlingslied und als gepflegter Opernchor mit Wagners Pilgerchor. Welche Dynamik in diesem Chor steckt, bewiesen die Sänger in der Zugabe mit dem vielfarbigen Zigeunerchor aus Verdis „Troubadour“.