Glückliche Nachwuchskicker bei der Nikolausfeier der Häfler SGM

Die Jugendmannschaften der Bambini bis einschließlich D-Fußballjunioren der SGM Fischbach/Schnetzenhausen haben am vergangenen Sonntagnachmittag ihre alljährliche Junioren-Nikolausfeier in der Festhalle in Pressemiteilung des Vereins versammelten sich rund 110 Jugendspielerinnen und Jugendspieler zum Ausklang des Jahres. Das Programm startete mit einem Jahresrückblick des SGM-Jugendleiters Savas Altug, der vor allem die Platzierungen der Feldrunde und die Hallenrunden-Ergebnisse lobte. Die geladenen kleinen Gäste konnten eine Showeinlage der beiden Kunstradfahrerinnen Nadine Kurz und Ceyda Altug genießen. Die beiden Schülerinnen, die für den RRMV Friedrichshafen starten, begeisterten die rund 260 anwesenden Eltern und Kinder sowie die Funktionäre der Spielgemeinschaft. Wie in jedem Jahr, durfte auch diesmal der Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht nicht fehlen. Dieser lobte jeweils die einzelnen Jugendmannschaften. Besonders toll kam die Gesangseinlage der E-Junioren an, die ein Weihnachtslied selbst umgedichtet haben. Jedes Kind bekam vonseiten des Vereins (links unten, kniend: Juniorenleiter Armin Welte vom SC Schnetzenhausen und Juniorenleiter Savas Altug, TSV Fischbach) eine große Nikolaustüte – bestehend aus Obst, Nüssen, Schokolade und einer Trainingsmütze.