Glückliche Gipfelstürmer

Sie sind wieder da. Und sie sprühen nur so vor Begeisterung. „Wir würden es sofort wieder machen“ – in diesem Tenor sind alle Beteiligten einig. Die Rede ist von den 17 Schülern der Ailinger Realschule, die zusammen mit fünf Lehren und anderen bergerfahrenen Begleitern eine spektakuläre Alpenüberquerung erfolgreich hinter sich gebracht haben und dabei auch als Gruppe so richtig zusammenwachsen durften.

Es ist der Klassiker schlechthin, für alle Wanderer, die sich eine Alpenüberquerung vorgenommen haben: Der „E5“ von Oberstdorf nach Meran durch die Allgäuer, die Lechtaler und die Ötztaler Alpen. Nichts Neues für die Realschule Ailingen, die sich alle zwei Jahre dieser Herausforderung stellt. Aber jede Menge neue Erfahrungen für Niklas, Dave, Ruben, Rike, Nicole, Valerie, Hanna, Julia, Ramona, Amelie, Emmanuel, Dominik, Moritz, Tobias, Sebastian, Fabian und Florian. Mit von der Partie war erstmals auch Schulleiterin Svenia Bormuth.

Acht Nächte. Jeden Tag sechs bis acht Stunden Gehzeit. Pro Tag gings rund 1500 Höhenmeter rauf und runter. Jeder musste all seine Siebensachen in einem Rucksack unterbringen. Nur auf einer Hütte gab es die Gelegenheit, die Klamotten zu waschen. Kein Wunder also, dass es viel zu erzählen gibt. Zum Beispiel von „umwerfenden Aussichten“, von „unbeschreiblich schönen Landschaften“ und von der Tatsache, dass man Murmeltiere, Gämse, Schneehühner, Wiesel und Salamander in freier Wildbahn beobachten konnte.

Stolz auf die Selbstständigkeit

Was aber noch viel wichtiger war: „Alle haben sich gegenseitig unterstützt und geholfen“, fasst Lehrer Stefan Vieira zusammen. Und war es schwierig, die nötige Disziplin einzufordern? Falsche Frage. „Nicht nur die Pünktlichkeit war jeden Morgen aufs Neue vorbildlich. Die Schüler haben auch eine Selbständigkeit an den Tag gelegt, auf die wir als Lehrer wirklich stolz sein können“, betont Vieira, der dieses spannende Projekt der Realschule Ailingen bereits zum vierten Mal leitete.

„Die Lehrer wussten, dass sie uns vertrauen können, daher waren sie nicht so streng wie sonst“, so auch die Sicht von Dave. Auch kleinere Durchhänger konnten letztlich prima gemeistert werden. Natürlich wurde das eine oder andere Blasenpflaster benötigt, auch ein Knöchel machte zwischendurch Probleme. „Wegen eines Magen-Darm- Infekts habe ich eine Nacht schon mal gezweifelt“, berichtet Niklas. „Aber die Gruppe hat mich aufgebaut und mir unglaublich geholfen.“ Von Highlights zu erzählen, fällt den Schülern nicht schwer. Dass es klasse war, den Wasserfall zur Braunschweiger Hütte hochzuwandern, darüber besteht absolute Einigkeit. „Oben auf der Kreuzspitze zu stehen, das war ein wahnsinnig tolles Gefühl“, ergänzen Ruben, Rike, Nicole und Valerie. Dass das Wetter „so toll wie nie“ war, wird ebenfalls bestätigt. Da fällt es auch leicht, darüber zu lachen, dass man kurz vor der Martin-Busch-Hütte von einem Regenschauer eiskalt erwischt wurde.

„Die sportliche Leistung stand für uns nicht im Vordergrund“, erklärt Stefan Vieira. „Den Naturraum Alpen bewusst zu erleben und auch die innere Bereitschaft der Schüler spüren zu dürfen, das war auch für uns Lehrer wieder ein tolles Erlebnis.“ Eine ganz wichtige Erkenntnis nimmt Ramona aus diesem Abenteuer mit. „Wenn man so etwas geschafft hat, kann man im Leben auch noch mehr schaffen“, sagt sie.