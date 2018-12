Die Bläsersätze blitzen schöner als der Rauschgoldengel an der Spitze des Tannenbaums. Wenn das New Jazzport Orchestra zum X-mas Special-Konzert ins Casino einlädt, kann’s Weihnachten werden. Diesmal mussten sich die 17 Musiker kein neues Programm draufschaffen. Die Lieblingsstücke der vergangenen Jahre sind angesagt, und dabei kann das Publikum sogar noch was lernen. Hätten Sie gewusst, was Thelonious Monks Jazzstandard „Straight, no chaser“ bedeutet? „Pur, nicht verdünnt“; drei Worte, die der Kneipengast über den Tresen schickt, wenn er einen Ungespritzten ordert.

Trotzdem ist die rasante Nummer äußerst spritzig. Die ineinander übergehenden Soli der fünf Saxofonisten klappen wie die Stabübergabe beim Stafellauf. Ein Glanzstück ist auch Bob Mintzers „Computer“: Die Bigband verbindet in ihrem Spiel den Disco-Schick der ausgehenden 70er Jahre mit dem Muskel-Sound von „Rocky I“. Für die Überraschung sorgt Saxofonist Martin Messmer mit einem druckvollen Solo harter und abgehackter Klänge, die aus dem Funk stammen.

Die Gentleman-Jazzer in Anzug, Hemd und Fliege machen mit nicht Geringerem weiter: Peter Herbolzheimers „Clark after dark“ ist ein langsamer Blues mit äußerst laszivem Unterton. Man will ja nicht frauenfeindlich sein, aber: Was wäre Jazz ohne Sexappeal? Und dann ist da noch einer der größten Schmalz-Hits der 80er: „Hello“ von Lionel Richie. Die Bigband kreuzt diesen Tränendrüsendrücker mit dem Rhythmus von Henri Mancinis „Pink Panther“. So bekommt der Song einen coolen, schleichenden Unterton, und der emotionale schwarze Gesang von Pete Schmid gibt ihm die Tiefe. Da sieht man mal: Gut gecovert ist neu erfunden.

Vorschau aufs Bodenseefestival

Beim Bodenseefestival 2019 wird das New Jazzport Orchestra ein Konzert mit dem belgischen Komponisten und Trompeter Bert Joris geben. Sein Stück „Walkin’ tiptoe“ gibt schon einen Vorgeschmack: auf Zehenspitzen trapsende Bläsersätze, äußerst luftige Arrangements, viel Humor - und die wunderbare Dämpfertrompete von Carsten Stamm, der sein sonst so druckvolles Kaskadenspiel stark herabdimmt. Ohne weihnachtliche Klänge geht es an diesem Abend natürlich nicht. „I heard the bells on christmas eve“ ist eine Schlittenfahrt durch swingende Gefilde. Sieht man schlecht, oder tanzt da zur drolligen Melodie in der Ferne der Bi-Ba-Butzemann? Pianist Markus Springfeld erlebt bei diesem Konzert seine Premiere als NJPO-Mitglied. Er spielt sonst bei der DoX Memorial Bigband und ersetzt hier nun Nikolai Gersak. Der ist Kantor und in der Weihnachtszeit arg eingespannt. Mit Bob Brookmeyers „First love song“ gehören Springfeld die gefühlschwangersten Momente des Konzerts. Sein verinnerlichtes Spiel wärmt die Herzen schöner als Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Damit hätte das New Jazzport Orchestra seine Mission erfüllt: Mit dem X-mas Special Konzert auf sehr spezielle Weise auf Weihnachten hinzuführen.