Und es gibt doch einen Empfang

Zu viel Home-Office? Zu viel Kulturufer? Zu viel Hitze? Irgendwie habe ich nicht mitbekommen, dass die Stadt Friedrichshafen sehr wohl einen Empfang für die Ailinger Nationalspielerin Giulia Gwinn vorbereitet. Den habe ich nämlich gestern an dieser Stelle gefordert. Lediglich der Umstand, dass die Ailingerin gerade keine Zeit hat, führt dazu, dass diese Ehrung später stattfinden wird.

Da der Termin dann eine Zeit lang vom Endspiel entfernt liegt, geht die Stadt auch davon aus, dass man dann nicht den Adenauerplatz füllen wird, und will das Ganze in Ailingen steigen lassen, mit geladenen Gästen und Eintrag ins Goldene Buch. Für ihre Leistungen in dem Turnier – immerhin ist die 23-Jährige mit über 65 Kilometern die Frau mit der weitesten zurückgelegten Strecke bei der EM – gebührt Giulia Gwinn schon heute unsere Anerkennung.