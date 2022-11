„Wetten, dass..?“: Giulia Gwinn auf einer Couch mit Robbie Williams

„Eine Einladung zu „Wetten, dass..?“ ist eine außergewöhnliche Sache, eine Ehre“, findet die Fußballnationalspielerin Giulia Gwinn, wie sie der „Schwäbischen Zeitung“ verriet. Dass die gebürtige Ailingerin eine solche Einladung bekommt, hat sie nicht unbedingt erwartet. Am Samstag darf sie neben Thomas Gottschalk auf der berühmten Couch Platz nehmen und das auch noch in ihrer Heimatstadt Friedrichshafen.

An dem Tag, an dem sie von der Einladung erfuhr, habe sie gerade mit einer Coronainfektion zu Hause gelegen. „Als mich dann mein Manager anrief und von der Anfrage erzählte, ging es mir gleich besser“, erinnerte sich Gwinn. In der Show am Samstag wird die Fußballerin zusammen mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Alexandra Popp in die Rolle der Wettpatin schlüpfen. Anders als bei den Profisportlerinnen sollen bei der Wette statt der Füße eher die Finger im Fokus stehen, wie Gwinn durchblitzen ließ.

Aktuell liege der Fokus der verletzten Mittelfeldspielerin auf dem Sport und der anstrengenden Reha in München. Im Oktober hatte sie sich im Training für den FC Bayern zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Auf das Fernsehevent in ihrer Heimat freut sie sich aber trotzdem schon länger. Sie ist sich sicher, „dass der Puls am Samstag dann vor Sendungsbeginn etwas höher schlagen wird.“

Grund dafür dürften auch die anderen Gäste sein, die Thomas Gottschalk am Samstag in der Messe Friedrichshafen empfangen wird. „Robbie Williams hätte ich auf jeden Fall auch nach Friedrichshafen eingeladen“, gab Gwinn mit einem Lachen zu. Aber auch Gottschalk selbst, Alexander Zverev oder die Schauspieler Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst zu treffen sei „mega“.

Ihren Auftritt bei „Wetten, dass..?“ verbindet die gebürtige Ailingerin gleich mit einem Besuch bei ihrer Familie. Von ihrem Zuhause aus sei die Messe schließlich nur ein paar Minuten entfernt. Statt in einem Hotel wird sie deshalb auch bei ihren Eltern übernachten. „Es ist also im doppelten Sinne ein Heimspiel für mich“, so Gwinn.

Aber auch ohne die Einladung zur großen Fernsehshow kommen Heimatbesuche bei der Fußballerin nicht zu kurz. An Reha-freien Wochenenden versuche sie immer für ein oder zwei Tage nach Hause zu fahren. „Schöne Momente fördern den Heilungsprozess, habe ich gehört. Insofern bin ich zu Fahrten an den Bodensee ja fast verpflichtet“, scherzte sie. Es tue ihr gut, Familien und Freunde zu treffen.