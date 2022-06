Gitta Marquart-Balladura lässt in ihrer Collage viel Raum für Interpretationen

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „Mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich. Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „Mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinikart“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zugunsten der Aktion „Häfler helfen“ meistbietend versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per E-Mail an ganzert.susann@medizincampus.de möglich.

Die Collage „Ohne Titel“ von Gitta Marquart-Balladura ist ein Werk aus Acryl/Wachskreide auf Leinwand. Die Größe beträgt 120 mal 80 Zentimeter, das Mindestgebot liegt bei 500 Euro.

Gitta Marquart-Balladuras Bilder entstehen in der kreativen Arbeit, es entstehen zwar immer Formen, aber die Bilder bleiben abstrakt. Sie experimentiert dabei mit unterschiedlichen Materialien, aus denen sie Collagen gestaltet. Für „Mehr wir“ entstand ein Bild, auf dem zwei Grundformen nebeneinander stehen und doch über Linien miteinander verbunden sind. In vielen Schichten wurde die Farbe aufgetragen, weil auch „Mehr wir“ für sie äußerst vielschichtig ist. Ihre Bilder tragen bewusst keinen Titel. Sie möchte den Betrachtern Interpretationsspielraum lassen und fragt: „Was sehen Sie darin?“