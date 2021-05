Eine Reisegitarre der Marke Washburn Rover hat ein Unbekannter am Montag gegen 14.30 Uhr in der Karlstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der 65-jährige Eigentümer sein Musikinstrument nur einmal kurz an einem Baum in der Fußgängerzone abgestellt und sich mehrere Minuten das Schaufenster einer Buchhandlung angesehen. Der Diebstahlschaden wird von der Polizei auf etwa 250 Euro beziffert.