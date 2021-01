Girls Day: Azubis der Landratsamts informieren über ihre Aufgaben

Zwölf Teilnehmerinnen der Girls-Day-Akademie haben in der vergangenen Woche Auszubildende des Landratsamts Bodenseekreis besucht. Diese berichteten über ihre Tätigkeiten und beantworteten Fragen, wie die Organisatoren von BBQ Berufliche Bildung gGmbH mitteilen. Was muss ich mitbringen, um einen Ausbildungsplatz beim Landratsamt Bodenseekreis zu bekommen? Diese und weitere Fragen stellten die Schülerinnen der St.-Elisabeth-Mädchen- und Jungenrealschule. Die Azubis konnten den Schülerinnen einen Einblick in ihre Tätigkeiten und über die verschiedenen Ausbildungsberufe und das Einstellungsverfahren beim Landratsamt geben. Anschließend wurden die Mädchen an drei Stationen zu den unterschiedlichen Ausbildungsberufen tätig, wie zum Beispiel als Vermessungstechnikerinnen. Im Projekt Girls Day Akademie geht es darum, Mädchen an technische Berufsfelder heranzuführen.