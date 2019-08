Gin-Manufaktur: Fällt hier der Startschuss für mehr Nachtleben in Friedrichshafen?

Sie kuscheln mit Hunden, liegen in Blumentöpfen oder blicken mit ihrem mystischen Augen in die Kamera: „Schwäbische.de“ hat am Weltkatzentag Menschen in der Region dazu aufgerufen, ihre schönsten Katzenbilder einzusenden.

Die Redaktion hat die besten Fotos in einer Galerie zusammengestellt und hat diese den ganzen Donnerstag über aktualisiert. Egal, ob per E-Mail oder über den Facebookkanal von Schwäbische.de, "Schwäbische Biberach" ucd weiterer Facebookseiten - es sind unglaublich viele Bilder in der Redaktion eingegangen.