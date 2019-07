Hält das Wetter oder hält es nicht? Diese Frage hat am Samstagabend das ganze Kulturufer in Atem gehalten. Für den Konzertabend an der Musikmuschel sollte das Regenradar zum bestimmenden Element werden – wer auftreten konnte oder nicht, das entschieden die Gewitterwolken.

Als „Afro Express“ gegen 19 Uhr loslegen, fegen heftige Windböen über die Uferpromenade, Pavillons werden zur Sicherheit schonmal abgebaut. Der Stimmung auf der Bühne tut das keinen Abbruch, die sechs Musiker legen los und scheinen mit ihren flotten Rhythmen gegen das aufziehende Unwetter anspielen zu wollen. Es dauert auch gar nicht lange, bis immer mehr Passanten stehen bleiben. Vor der Bühne tanzen Erwachsene und kleine Kinder und der Himmel scheint auch wieder etwas heller zu werden. Leider ist dieser kurze Lichtblick nur die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm – gerade als Frontsänger Prince Akongo die Zuschauer zum Klang besonders unbeschwerter Rhythmen zum Mitmachen auffordert, öffnet der Himmel seine Schleusen.

Anfangs werden noch Schirme aufgespannt und die Musiker ziehen sich Regenjacken über, aber es schüttet ohne Ende und die Bühne wird immer nasser. Das Konzert muss erstmal unterbrochen werden. „Ausgerechnet heute - wo es doch Wochenlang so schön war“, ärgert sich eine Zuschauerin. Sie ist extra für den Konzertabend aus Hagnau gekommen.

Auch hinter der Bühne herrscht Ernüchterung, die Crew ist enttäuscht. Immer wieder zückt jemand das Handy und wirft einen Blick auf das Regenradar. Das sagt um kurz vor acht „heftiger Niederschlag bis mindestens 21.50 Uhr“ voraus. „Ich bin echt sauer. Das Publikum war so schön, wir hatten eine richtig gute Stimmung“, auch Prince Akongo ist enttäuscht. Ein paar Zuschauer haben sich ebenfalls hinter die Bühne geflüchtet und warten darauf, dass der Regen ein bisschen nachlässt und sie sich auf den Weg zu ihren Autos machen können. Danach sieht es aber nicht aus. Es schüttet, es windet und die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.

Bis sich Prince Akongo plötzlich seine Trommel schnappt und anfängt zu singen: „Let It Be“, „When The Saints Go Marching In“ und „Blue Suede Shoes“. Die Menschen hinter der Bühne sind begeistert und singen mit. Bandkollege Rolando Wohlhüter schnappt sich sein „Taschenkornett“ und stimmt mit ein. „Die Fischerin vom Bodensee“ auf der Trompete zu afrikanischen Trommelrhythmen und tanzende Menschen. Die gute Stimmung greift schnell um sich und die Bandmitglieder von „Super Cumbia y La Liga de la Algeria“ lassen sich anstecken. Sie warten heute zwar vergeblich auf ihren Auftritt, tragen aber mit Akkordeon und Saxophon zum spontanen Impro-Konzert bei.

Gegen 21 Uhr ist allerdings Schluss. Das Wetter scheint langsam aufzuklaren und es fällt die Entscheidung, dass zumindest „More Colours“ noch auftreten sollen. Die Tanzfläche hinter der Bühne muss geräumt werden, damit die Crew umbauen kann.

Versöhnlicher Abschluss

Der Regen lässt dann tatsächlich langsam nach und die vorsorglich aufgebauten Schirme werden gar nicht mehr gebraucht. Als „More Colours“ um 22 Uhr loslegen ist im Großen Zelt gerade das Konzert von „Moop Mama“ zu Ende, die Zuschauer bleiben hängen und es werden immer mehr. „Ihr seht so wunderschön aus, wenn ihr nass seid. Kommt mal vor und tanzt“, animiert Sänger Benedict Kuhn die Menschen. Inzwischen erinnert nur noch der nasse Asphalt an das Gewitter. Es scheint eine ganz gewöhnliche laue Sommernacht zu sein, die „More Colours“, mit einem Feuerwerk an guter Stimmung, zu einem versöhnlichen Abschluss bringen.