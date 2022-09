„Gewisse Brisanz“: FV Ravensburg II erwartet den VfB Friedrichshafen zum Derby

SV Oberzell reist ohne Druck nach Laupheim

Der FV Olympia Laupheim und der SV Oberzell haben eins gemeinsam: Beide Mannschaften schafften es in der vergangenen Saison in die Aufstiegsrelegation. Oberzell wollte in die Landesliga, und schaffte das dank drei Siegen in zwei Wochen auch. Laupheim dagegen hatte die Verbandsliga im Visier, und scheiterte aber im zweiten Entscheidungsspiel gegen die Young Boys Reutlingen. So spielen die Laupheimer Fußballer weiter in der Landesliga treffen dort am Samstag um 15.30 Uhr zum ersten Mal seit 2018 wieder auf Oberzell. Die Oberschwaben sind zurzeit Elfter und fahren damit eigentlich ohne Druck nach Laupheim.